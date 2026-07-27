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Общество

Активисты «Единой России» отправились в Дивеево для помощи паломникам

27 июля 2026 13:56 Общество
Активисты «Единой России» отправились в Дивеево для помощи паломникам

Фото: НРО партии "Единая Россия"

Активисты «Единой России» отправились в Дивеево для помощи паломникам, которые прибывают на торжества, посвящённые обретению мощей преподобного Серафима Саровского чудотворца.

«В дни, когда в Дивеево съезжаются десятки тысяч паломников, помощь активистов становится особенно востребованной. Добровольцы уже более 20 лет участвуют в организации паломнического лагеря — за это время накоплен серьёзный опыт, позволяющий оперативно решать любые вопросы. Активисты готовы встретить гостей, помочь с расселением, сориентировать на территории, организовать быт. Такая поддержка особенно ценна для тех, кто приехал издалека: благодаря активистам люди могут не тратить силы на организационные хлопоты и спокойно провести время в молитве и участии в богослужениях», — отметил руководитель Нижегородского регионального исполнительного комитета Дмитрий Филипенко.

Перед отправкой в соборе Архангела Михаила на территории Нижегородского кремля для активистов прошёл молебен. Священник обратился к собравшимся с напутственным словом и благословил их на предстоящие труды.

«Миссия активистов требует выдержки, терпения и добродушия. Даже в таком добром деле найдутся те, кто недоволен их работой, поэтому добровольцу особенно важна Божья помощь. Пусть Господь дарует им смирение, силу и поможет в этом благом начинании», — сказал руководитель миссионерского отдела Нижегородской епархии, протоиерей Дмитрий Мартынов.

В период с 27 июля по 1 августа в селе Дивеево пройдут праздничные богослужения, посвящённые дням памяти преподобного Серафима Саровского, с участием Митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Для размещения верующих-паломников будет развёрнут палаточный городок на 3000 человек.

«В Дивеево в качестве активиста я еду впервые, но бывала там раньше и на собственном опыте знаю, какая тёплая и молитвенная атмосфера царит в обители в праздничные дни. Нам предстоит встречать людей из разных уголков страны, помогать им обустроиться, отвечать на вопросы. Несмотря на то, что работы предстоит много, радостно осознавать, что ты причастен к такому большому и светлому событию», — поделилась Наталья Саратовская.

Напомним, 1 августа в Серафимо-Дивеевском монастыре состоятся торжества, посвящённые 123-й годовщине со дня обретения мощей и прославления преподобного Серафима Саровского в лике святых. На торжества каждый год приезжают гости со всей страны и из-за рубежа. Добровольцы с 2003 года ежегодно работают в паломническом лагере и оказывают помощь в организационных мероприятиях.

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Теги:
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