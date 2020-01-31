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Общество

Паломники из Украины посетили Нижний Новгород

01 февраля 2020 10:14  [62] Общество

Паломники из Украины посетили Нижний Новгород, сообщается на сайте Нижегородской митрополии.

Как отмечается в сообщении, группа преподавателей и студентов Киевской духовной академии и семинарии, совершающих паломническую поездку в Россию, посетили Нижний Новгород. Поездка проводится в рамках программы, организуемой отделом внешних церковных связей Московского Патриархата при участии Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия.

В Нижнем Новгороде гости из Киева сначала прибыли в православную гимназию имени святого благоверного великого князя Александра Невского. Экскурсию по ней для них провел руководитель отдела образования и катехизации Нижегородской епархии протоиерей Евгений Худин.

Затем паломники из Украины посетили Александро-Невский кафедральный собор, Спасский Староярмарочный собор, Михаило-Архангельский собор, храм в честь Собора Пресвятой Богородицы (Строгановскую церковь), Благовещенский монастырь и поклонились им святыням.

В Нижегородской духовной семинарии гости побывали на лекции "Начало познания Церкви: практика православного благочестия в советскую эпоху. (Н. Е. Пестов и С. И. Фудель)".

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