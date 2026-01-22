У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
Общество

Коммунальная авария в Новопокровском: что говорят власти

22 января 2026 21:53 Общество
Коммунальная авария в Новопокровском: что говорят власти

Фото: соцсети

Сегодня, 22 января, в деревне Новопокровское произошел масштабный прорыв водопровода. Потоп вызвала авария на трубе диаметром 600 мм.

Коммуникации, на которых случилась поломка, находятся в ведении частной компании "Нижегородские технологии водопользования". Местные жители обеспокоены: если вода замёрзнет, дорога может превратиться в сплошной лед.

Как сообщили в мэрии Нижнего Новгорода, подтопления жилых домов не зафиксировано. Подача воды уже прекращена, завершить ремонтные работы планируют в течение суток. Завтра также обещают провести осмотр состояния дорог.

Сейчас частично залиты территории товарищества индивидуальных застройщиков "Новое Покровское".

В администрации Советского района уточнили, что муниципальные дороги остаются в норме — признаков затопления на них нет. Власти поддерживают связь с руководством товарищества. Отмечается, что ситуация находится под контролем. При необходимости к устранению последствий подключат муниципальную технику.

