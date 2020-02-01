Президент поддержал идею "Единой России" об увеличении призового фонда конкурса "Лучшая муниципальная практика" Политика

Президент России Владимир Путин поддержал предложение первого заместителя руководителя фракции "Единой России" в Государственной Думе Виктора Кидяева об увеличении призового фонда всероссийского конкурса "Муниципальная практика". С соответствующей просьбой парламентарий обратился к главе государства в ходе заседании Совета по развитию местного самоуправления, сообщили в НРО партии.

"Что касается поощрения лучших муниципалитетов, то согласен с предложением. Нужно не просто увеличивать призовой фонд всероссийского конкурса по лучшей муниципальной практике, а сделать это ощутимо, по-серьезному, и с нынешних 40 миллионов сразу поднять это до одного миллиарда рублей", - сказал Владимир Путин.

Как отметил секретарь НРО партии "Единая Россия", губернатор Нижегородской области Глеб Никитин решение об увеличении призового фонда стимулирует муниципалитеты принимать в конкурсе более активное участие.

"В последнее в Нижегородской области серьезно выросло качество заявок, которые готовят муниципалитеты, например, в сфере благоустройства. В частности, это видно на примере Всероссийского конкурса малых городов и исторических поселений, который проводится в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Обязательным условием этой работы становится привлечение жителей. Очень важно, что президент России Владимир Путин сегодня особое внимание уделяет именно развитию муниципального самоуправления. Безусловно, у руководства муниципалитетов благодаря решению Президента повысится мотивация участвовать в конкурсе "Муниципальная практика". Победа даст возможность дополнительно реализовать интересные проекты", - отметил Глеб Никитин.

Также Виктор Кидяев обратился к главе государства с просьбой включить в конкурс по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях города с исторической застройкой, где проживают более 100 тысяч человек и предусмотреть для этой категории дополнительное финансирование в размере 10 млрд рублей.

"Такое решение принесет хорошие плоды, потому что все до копейки пойдет на развитие городов и на сохранение исторической памяти", - сказал Виктор Кидяев. Соответствующее предложение было поддержано министром строительства и ЖКХ.