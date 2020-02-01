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Происшествия

Тело погибшего в ходе ссоры нижегородца было обнаружено спустя несколько дней

03 февраля 2020 15:47  [96] Происшествия

Тело погибшего в ходе ссоры 55-летнего нижегородца было обнаружено спустя несколько дней. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 3 февраля 2020 года, подозреваемый в убийстве 49-летний мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По версии следствия, 28 января 2020 года в квартиру дома поселка Кудьма Приокского района (входит в Новинский сельсовет) заглянул сосед. Увидев, что у хозяина застолье с употреблением горячительных напитков, мужчина решил присоединиться к компании. Однако хозяин не стал приглашать соседа к столу. На этой почве произошел конфликт, в ходе которого гость хозяина нанес соседу ножевое ранение, от которого тот скончался. Хозяин вынес тело погибшего в тамбур дома, где оно было обнаружено только 31 января 2020 года одним из жильцов дома.

Вину по предъявленному обвинению мужчина признал. Он трудоустроен. Расследование по уголовному делу продолжается.

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