Почти 1,5 млрд рублей похитили у нижегородцев дистанционные мошенники Происшествия

В Нижегородской области треть всех зарегистрированных преступлений приходится на дистанционные посягательства. Об этом на брифинге по противодействию IT-мошенничествам сообщил заместитель начальника УОДУУПиПДН регионального ГУ МВД России подполковник полиции Сергей Баринов.

За пять месяцев 2026 года в регионе зарегистрировано 2344 мошенничества и кражи, совершенные удаленно. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число сократилось на треть. В полиции связывают динамику с изменениями в законодательстве и мерами, которые принимают сотрудники органов внутренних дел.

В области применяется практика привлечения к ответственности за дропперство — передачу посторонним данных сим-карт и банковских счетов. Также используются алгоритмы для установления причастных к IT-хищениям. С начала года к уголовной ответственности привлечены 217 человек.

Несмотря на снижение количества преступлений, общий ущерб продолжает расти. По итогам пяти месяцев он составил почти 1,5 млрд рублей. Злоумышленники активнее используют программные уязвимости компьютеров и смартфонов, а также новые агрессивные методы социальной инженерии.

«Зачастую сами потерпевшие создают условия для преступлений своими необдуманными действиями или наивным доверием к обращениям незнакомых людей, под любым предлогом передавая им личные данные или непосредственно денежные средства», — отметил Сергей Баринов.

Ранее нижегородцам рассказали, почему подростки и пожилые люди чаще становятся жертвами мошенников.