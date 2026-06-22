Пенсионерка погибла на пожаре из-за розетки в Нижегородской области

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В Нижегородской области произошел смертельный пожар. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
Возгорание случилось в квартире на улице Полевой в селе Вад. Площадь пожара составила 8 квадратных метров.
После тушения на месте было обнаружено тело 74-летней женщины.
По предварительной версии, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрической розетки.
Ранее сообщалось, что 66-летняя жительница Пильнинского округа едва не погибла, решив растопить печь бани бензином.
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