"Уход Александра Скворцова – невосполнимая утрата для хоккейного мира", - Глеб Никитин Общество

Фото: с сайта ХК "Торпедо"

Один из величайших хоккеистов в истории советского хоккея, олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира, член правления ХК "Торпедо" Александр Скворцов ушел из жизни 4 февраля 2020 года. В адрес его родных направлена телеграмма от имени главы региона Глеба Никитина.

"С именем Александра Скворцова связаны золотые времена горьковского и советского хоккея, его по праву причисляют к спортивным легендам. Один из лидеров команды "Торпедо" в 1970-е и 1980-е годы, он с честью представлял нашу страну на международной арене, сумев завоевать в составе национальной сборной самые высокие спортивные награды. Своей тренерской работой Александр Викентьевич сделал важный вклад в будущее нижегородского хоккея. Его уход – невосполнимая утрата для хоккейного мира, нижегородского спорта, всех, кто знал этого удивительного человека", - сообщил Глеб Никитин.

Как сообщается на сайте ХК "Торпедо", Александр Скворцов умер на 66 году жизни. Хоккейный клуб выражает глубокие соболезнования его родным и близким.

"Александр Викентьевич был одним из тех, благодаря кому имя нашего города и нашего клуба стало широко известно хоккейному миру. На протяжении полутора десятков лет он с гордостью представлял честь клуба и страны на крупнейших мировых аренах. "Золотая" тройка Скворцов - Ковин - Варнаков своей неудержимостью на льду завоевала любовь не только горьковских любителей хоккея, но и всего Советского Союза. Александр Викентьевич золотыми буквами вписал своё имя в историю Отечественного и мирового хоккея, став золотым и серебряным призером Олимпийских Игр. Также среди наград легенды "Торпедо" три золотые и одна бронзовая медали чемпионатов мира. По окончании игровой карьеры Александр Викентьевич занимался тренерской деятельностью в отечественных и зарубежных клубах, передавал свой опыт воспитанникам торпедовской СДЮШОР и входил в состав Правления нашего клуба", - напомнили в ХК "Торпедо".