Нижегородцы получили федеральные средства на проведение капремонта МКД

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Нижегородской области на получение финансовой поддержки за счет средств госкорпорации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением кредитных средств. Регион получит 1,55 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области.
Общий объем привлеченных кредитных средств на эти работы составил 9,77 млн рублей. Общая стоимость работ по капитальному ремонту – 17,6 млн рублей. Кредитные средства выданы банком "Центр-инвест" на срок до 5 лет. Годовая процентная ставка – 11%, ключевая ставка ЦБ РФ – 6,25%.
"Это первая заявка от Нижегородской области в Фонд содействия реформированию ЖКХ на предоставление финансовой поддержки. Отмечу, что рассчитывать на выделение денег могут только те дома, где средства на капремонт собирают на спецсчет, а не в общий котел. И получить поддержку можно только по факту выполненных работ. Надеемся, что нижегородцы будут активнее подавать заявки и привлекать государственные средства на проведение капитального ремонта", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ направят на уплату процентов по кредиту, взятому на проведение капремонта 7 многоквартирных домов в Нижнем Новгороде, Выксе, Кстове и на Бору.
Так, в многоквартирных домах №5 по улице Молодежной в городе Бор, №4 и 6 по улице Красные Зори в городе Выкса, №5а по улице Красных Зорь в городе Нижнем Новгороде были проведены работы по повышению теплозащиты наружных стен. В домах №15 во 2-м микрорайоне города Кстово и №79 в микрорайоне Юбилейный в городе Выкса привели в порядок крыши. В доме №54 по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде выполнена замена трех лифтов.
Заявки на получение финансовой поддержки принимаются круглогодично в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Дополнительную информацию также можно узнать на сайте.
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