Нижегородцы получили федеральные средства на проведение капремонта МКД Политика

Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил заявку Нижегородской области на получение финансовой поддержки за счет средств госкорпорации для проведения капитального ремонта многоквартирных домов с привлечением кредитных средств. Регион получит 1,55 млн рублей, сообщили в пресс-службе правительства области.

Общий объем привлеченных кредитных средств на эти работы составил 9,77 млн рублей. Общая стоимость работ по капитальному ремонту – 17,6 млн рублей. Кредитные средства выданы банком "Центр-инвест" на срок до 5 лет. Годовая процентная ставка – 11%, ключевая ставка ЦБ РФ – 6,25%.

"Это первая заявка от Нижегородской области в Фонд содействия реформированию ЖКХ на предоставление финансовой поддержки. Отмечу, что рассчитывать на выделение денег могут только те дома, где средства на капремонт собирают на спецсчет, а не в общий котел. И получить поддержку можно только по факту выполненных работ. Надеемся, что нижегородцы будут активнее подавать заявки и привлекать государственные средства на проведение капитального ремонта", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ направят на уплату процентов по кредиту, взятому на проведение капремонта 7 многоквартирных домов в Нижнем Новгороде, Выксе, Кстове и на Бору.

Так, в многоквартирных домах №5 по улице Молодежной в городе Бор, №4 и 6 по улице Красные Зори в городе Выкса, №5а по улице Красных Зорь в городе Нижнем Новгороде были проведены работы по повышению теплозащиты наружных стен. В домах №15 во 2-м микрорайоне города Кстово и №79 в микрорайоне Юбилейный в городе Выкса привели в порядок крыши. В доме №54 по улице Гордеевской в Нижнем Новгороде выполнена замена трех лифтов.

Заявки на получение финансовой поддержки принимаются круглогодично в министерстве энергетики и ЖКХ Нижегородской области. Дополнительную информацию также можно узнать на сайте.