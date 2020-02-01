Публичные слушания по планировке территории около Центра Международной Торговли в Нижнем Новгороде пройдут 20 февраля Бизнес

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Публичные слушания по планировке территории около Центра Международной Торговли в Нижнем Новгороде пройдут 20 февраля 2020 года. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Слушания пройдут по проекту планировки территории в границах улиц Ульянова, Нестерова, Ковалихинская, Варварская, Октябрьская, Ошарская, площади Октябрьская и проекту межевания территории в районе здания № 8 по улице Ковалихинская в Нижегородском районе. Начало встречи в 18:00 по адресу: ул.Пискунова, 1 (здание администрации Нижегородского района, актовый зал).

Инициатор – ООО "Центр Международной Торговли".