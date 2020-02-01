Методический центр по работе с безнадзорными животными открылся в Нижнем Новгороде Общество

Фото: администрация г. Нижний Новгород

Методический центр по работе с безнадзорными животными открылся в Нижнем Новгороде на базе ООО "Зоозащита НН" 5 февраля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Первый обучающий семинар прошел для глав ветеринарных служб Шаранги, Шахуньи, Вачи, Большемурашкинского и других районов Нижегородской области. Участники семинара смогли познакомиться с современным методом стерилизации кошек и собак - способом бокового шва, правилами отлова безнадзорных животных, их осмотра и оформлением документов на сопровождение.

"Сейчас у нас присутствуют именно врачи госслужбы, которые в своей работе столкнуться с вопросами: как собак осматривать, принимать, какие документы они должны иметь и какие нормативные акты составлять. Им потребуется акт освидетельствования на прием собаки и акт освидетельствования, когда они выпустили собаку. Также им нужен будет акт о вакцинации, ведь каждая собака должна быть вакцинирована. Документы составляются на каждое животное с описанием, бирками либо временным номером", - пояснила ветврач станции по борьбе с болезнями животных Московского района Государственного ветеринарного управления Нижнего Новгорода Алена Макарова.

Как сообщил директор ООО "Зоозащита НН" и благотворительного фонда "Сострадание – НН" Владимир Гройсман, в рамках реализации закона о гуманном отношении к безнадзорным животным происходят изменения в методологии их отлова и стерилизации, с которыми и будут знакомиться на базе методцентра все желающие.