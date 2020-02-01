Порывы ветра до 15 м/с прогнозируются в Нижегородской области. По данным ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", в ближайшие 1-3 часа 6 февраля 2020 года, с сохранением ночью 7 февраля, местами по Нижегородской области и Нижнему Новгороду ожидаются отдельные порывы юго-западного, западного ветра, метель, ухудшение видимости до 500 м. На дорогах накат и сильная гололедица.
В связи с неблагоприятными погодными явлениями увеличивается вероятность возникновения ЧС.
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