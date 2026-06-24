Нижегородцам назвали три опасных заболевания, которые ждут детей этой осенью Общество

Фото: Александр Воложанин

С началом учебного года детские коллективы превращаются в потенциальные очаги распространения инфекций.

Чтобы минимизировать риски, необходимо заранее подготовиться и принять ряд мер. Об этом 360.ru рассказала Нисо Одинаева, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области и директор Научно-исследовательского клинического института детства.

Врач перечислила основные инфекционные заболевания, которые чаще всего встречаются в осенний школьный период. Среди них: острые респираторные вирусные инфекции, ветряная оспа, краснуха и энтеровирусные инфекции. Большинство из них, за исключением кишечных, поддаются профилактике с помощью вакцинации.

Особое внимание Нисо Одинаева уделила ротавирусной инфекции, которая особенно распространена в детских учреждениях. Для её профилактики также существует вакцина.

Даже если ребёнок заразится после вакцинации, болезнь будет протекать в более лёгкой форме. Педиатр рекомендовала родителям запланировать вакцинацию на конец августа — начало сентября.

Кроме того, Нисо Одинаева подчеркнула важность соблюдения детьми правил личной гигиены.

«Обязательно дети должны понимать, что мыть руки — это не обязанность, это необходимость», — отметила она.

Для профилактики инфекционных заболеваний также необходимо проводить проветривание помещений, заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе. Эти меры помогут укрепить иммунитет и снизить риск заражения.