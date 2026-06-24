Нижегородцам назвали три опасных заболевания, которые ждут детей этой осенью

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С началом учебного года детские коллективы превращаются в потенциальные очаги распространения инфекций.
Чтобы минимизировать риски, необходимо заранее подготовиться и принять ряд мер. Об этом 360.ru рассказала Нисо Одинаева, главный внештатный педиатр Минздрава Московской области и директор Научно-исследовательского клинического института детства.
Врач перечислила основные инфекционные заболевания, которые чаще всего встречаются в осенний школьный период. Среди них: острые респираторные вирусные инфекции, ветряная оспа, краснуха и энтеровирусные инфекции. Большинство из них, за исключением кишечных, поддаются профилактике с помощью вакцинации.
Особое внимание Нисо Одинаева уделила ротавирусной инфекции, которая особенно распространена в детских учреждениях. Для её профилактики также существует вакцина.
Даже если ребёнок заразится после вакцинации, болезнь будет протекать в более лёгкой форме. Педиатр рекомендовала родителям запланировать вакцинацию на конец августа — начало сентября.
Кроме того, Нисо Одинаева подчеркнула важность соблюдения детьми правил личной гигиены.
«Обязательно дети должны понимать, что мыть руки — это не обязанность, это необходимость», — отметила она.
Для профилактики инфекционных заболеваний также необходимо проводить проветривание помещений, заниматься спортом и чаще бывать на свежем воздухе. Эти меры помогут укрепить иммунитет и снизить риск заражения.
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