План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту утром 24 июня

Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
Ограничения ввели в 6:35 24 июня для обеспечения безопасности полетов. В 7 утра меры отменили, но затем ввели повторно.
Согласно данным онлайн-табло, отменены рейсы в Ереван и Сочи.
Кроме того, задерживаются самолеты в Анталью, Самару, Сочи и Москву.
Напомним, минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке БПЛА.
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