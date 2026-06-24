План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту утром 24 июня Общество

Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ограничения ввели в 6:35 24 июня для обеспечения безопасности полетов. В 7 утра меры отменили, но затем ввели повторно.

Согласно данным онлайн-табло, отменены рейсы в Ереван и Сочи.

Кроме того, задерживаются самолеты в Анталью, Самару, Сочи и Москву.

Напомним, минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке БПЛА.