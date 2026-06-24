Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля: правда или миф
Нижегородцам объяснили, почему цены на бензин различаются на АЗС
Суд арестовал мажора Корнилова, назвавшего россиян "нищетой"
Эксклюзив
Что есть и чего нет в новых Volga: обзор из салона
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 июня 2026 09:00
Три рейса отменили и шесть задержали в нижегородском аэропорту 24 июня
24 июня 2026 08:15
Глеб Никитин проверил ситуацию с топливом на одной из нижегородских АЗС
24 июня 2026 07:49
План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту утром 24 июня
24 июня 2026 07:00
Нижегородцам назвали три опасных заболевания, которые ждут детей этой осенью
23 июня 2026 23:35
Глеб Никитин: Нижегородская область обеспечена топливом в необходимом объеме
23 июня 2026 17:33
Борская администрация ввела режим повышенной готовности из-за мусорных навалов
23 июня 2026 17:02
Заместительную почечную терапию внедрили в Нижегородском гериатрическом центре
23 июня 2026 16:42
Нижегородцы приняли участие во Всероссийской акции «Свеча памяти»
23 июня 2026 16:28
Нижегородская домохозяйка второй раз за год стала миллионером
23 июня 2026 16:10
Флеболог объяснила, как вовремя заметить варикоз и не допустить осложнений
Общество

План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту утром 24 июня

24 июня 2026 07:49 Общество
План «Ковер» ввели в нижегородском аэропорту утром 24 июня

Нижегородский аэропорт имени В.П. Чкалова временно не принимает и не отправляет рейсы. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

Ограничения ввели в 6:35 24 июня для обеспечения безопасности полетов. В 7 утра меры отменили, но затем ввели повторно.

Согласно данным онлайн-табло, отменены рейсы в Ереван и Сочи.

Кроме того, задерживаются самолеты в Анталью, Самару, Сочи и Москву.

Напомним, минувшей ночью Нижегородская область подверглась атаке БПЛА.

У НИА «Нижний Новгород» есть каналы в Telegram и MAX. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиасообщение Аэропорт беспилотники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2026
Фоторепортажи
12 июня 2026 17:25
Стометровый триколор, танцы и парад: как прошел День России в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegramМакс
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных