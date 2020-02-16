Сухой фонтан и зону для чтения хотят создать на пр.Гагарина в 2020 году

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Благоустройство одного из бульваров на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Речь идет о бульваре по пр.Гагарина от дома №104 до дома №146.
Предполагается, что там установят сухой фонтан, световые инсталляции, оборудуют места для отдыха. Напротив библиотеки Шевченко планируется организовать зону для чтения. В проекте также предусмотрены газоны и цветники.
Сейчас проект благоустройства находится на экспертизе, после чего администрация проведет конкурс по выбору подрядчика.
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