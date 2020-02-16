Сухой фонтан и зону для чтения хотят создать на пр.Гагарина в 2020 году Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Благоустройство одного из бульваров на пр.Гагарина в Нижнем Новгороде планируется начать в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Речь идет о бульваре по пр.Гагарина от дома №104 до дома №146.

Предполагается, что там установят сухой фонтан, световые инсталляции, оборудуют места для отдыха. Напротив библиотеки Шевченко планируется организовать зону для чтения. В проекте также предусмотрены газоны и цветники.

Сейчас проект благоустройства находится на экспертизе, после чего администрация проведет конкурс по выбору подрядчика.