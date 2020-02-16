Нижегородское правительство поддержало жителей, обеспокоенных строительством в районе пл.Лядова Бизнес

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Нижегородское правительство поддержало жителей, обеспокоенных строительством в районе пл.Лядова. Об этом стало известно по итогам встречи с заместителем губернатора Нижегородской области Сергеем Морозовым 18 февраля 2020 года.

Жители дома №12 по улице Студенческой пришли на личный прием и выразили обеспокоенность появившейся информацией о планах по строительству гостиницы на улице Маршала Баграмяна, недалеко от их дома.

Нижегородцы рассказали, что дом был сдан в 2005 году, на тот момент к нему относился участок придомовой территории. Однако, сначала эта территория была уменьшена с согласия жителей для организации проезда к Академии правосудия, а затем в 2015 году администрация города Нижнего Новгорода провела межевание, согласно которому дом был отмежёван по отмостке. На расположенном рядом с домом участке находятся небольшой сквер и детская площадка. При этом по сведениям публичной кадастровой карты, на месте сквера, в непосредственной близости к дому, может быть размещена парковка. На участок заключен договор о развитии застроенной территории, разрешение на строительство не выдано, работы не начаты.

Сергей Морозов рекомендовал инвестору провести презентацию своего проекта перед жителями, предварительно продумав вопрос сохранения сквера либо организацию зеленой зоны для отдыха и занятий спортом в другом месте поблизости.

"Если на месте сквера безальтернативно рассматривается парковка, правительство Нижегородской области будет на стороне жителей. Если у инвестора есть предложения по размещению детской и спортивной площадки в другом месте, по благоустройству новых зеленых зон, он должен сам выйти к жителям и прийти с ними к единому мнению", - сказал Сергей Морозов.

Напомним, что похожая ситуация, когда жители выступили против строительства гостиницы, сложилась на улице Мануфактурной. В итоге было принято решение о том, что гостиницу около Нижегородской ярмарки строить не будут.