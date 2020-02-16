Нижегородское минимущества проводит кадастровую оценку пяти видов объектов недвижимости в 2020 году Общество

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Министерство имущественных и земельных отношений Нижегородской области проводит кадастровую оценку пяти видов объектов недвижимости в 2020 году. Об этом сообщил министр Сергей Баринов на заседании комитета по экономике, промышленности, развитию предпринимательства, торговли и туризма Законодательного собрания региона 19 февраля.

Министр напомнил, что в 2019 году проведена государственная кадастровая оценка объектов незавершенного строительства, сооружений, земель водного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов. Юридические лица в Нижегородской области уплачивают налог от новой кадастровой стоимости с января 2020 года, жители - с осени 2021 года по квитанциям налоговой инспекции.

В 2020 году в регионе будет проводиться государственная кадастровая оценка земли сельскохозяйственного назначения, земли населенных пунктов, земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли запаса, а также объектов недвижимости: зданий, помещений, единых недвижимых комплексов, машино-мест, предприятий как имущественных комплексов.

"Важная особенность проведения новой кадастровой оценки - непрерывная актуализация ее результатов не с помощью подготовки отчетов о пересмотре кадастровой стоимости в размере рыночной, как это было ранее, а путем постоянного взаимодействия собственников и учреждения. Это необходимо для получения максимально объективных и достоверных значений стоимости", - сказал директор ГБУ НО "Кадастровая оценка" Михаил Румянцев.

Промежуточные результаты кадастровой оценки объектов недвижимости размещаются в фонде данных Росреестра и на сайте учреждения. В случае несогласия с оценкой, собственники и заинтересованные лица могут в течении 50 дней с момента размещения промежуточных отчетных документов подать аргументированное замечание в ГБУ НО "Кадастровая оценка". К замечанию должны быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о характеристиках объекта недвижимости. По итогам рассмотрения замечаний к промежуточным результатам будет осуществлен пересчет кадастровой стоимости, в случае если бюджетным учреждением будет выявлена необходимость такого пересчета.

По вопросам проведения оценки жители и представители юрлиц могут обратиться в ГБУ "Кадастровая оценка" по телефону 8-831-281-61-90 (ул.Рождественская, д.40).