Нижегородской мэрии выдали предписание из-за нарушений на Петряевском канале Общество

Фото: Кира Мишина

Волжско-Окское управление Ростехнадзора выдало администрации Нижнего Новгорода предписание из‑за нарушений при содержании Петряевского дренажного канала. Поводом стали жалобы жителей на затопление садовых участков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обращения поступили от граждан, чьи участки расположены в ТСН «ОАО «Нижегородский промышленный транспорт» и «Стройгаз», а также в СНТ «Плодово-ягодный сад учителей» и №3 в Автозаводском районе. После этого была проведена внеплановая проверка гидротехнического сооружения «Петряевский дренажный канал».

По итогам проверки специалисты выявили пять нарушений. У объекта отсутствует декларация безопасности, не организовано и не проведено преддекларационное обследование, а также не выполняются регулярные обследования гидротехнического сооружения.

Кроме того, не заключён договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в случае аварии. Работники также не аттестованы по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

Администрации города предписано устранить все выявленные нарушения.

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