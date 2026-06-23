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Общество

Нижегородской мэрии выдали предписание из-за нарушений на Петряевском канале

23 июня 2026 15:00 Общество
Нижегородской мэрии выдали предписание из-за нарушений на Петряевском канале

Фото: Кира Мишина

Волжско-Окское управление Ростехнадзора выдало администрации Нижнего Новгорода предписание из‑за нарушений при содержании Петряевского дренажного канала. Поводом стали жалобы жителей на затопление садовых участков, сообщили в пресс-службе ведомства.

Обращения поступили от граждан, чьи участки расположены в ТСН «ОАО «Нижегородский промышленный транспорт» и «Стройгаз», а также в СНТ «Плодово-ягодный сад учителей» и №3 в Автозаводском районе. После этого была проведена внеплановая проверка гидротехнического сооружения «Петряевский дренажный канал».

По итогам проверки специалисты выявили пять нарушений. У объекта отсутствует декларация безопасности, не организовано и не проведено преддекларационное обследование, а также не выполняются регулярные обследования гидротехнического сооружения.

Кроме того, не заключён договор обязательного страхования гражданской ответственности за причинение вреда в случае аварии. Работники также не аттестованы по вопросам безопасности гидротехнических сооружений.

Администрации города предписано устранить все выявленные нарушения.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу из-за загрязнения реки Рязанки в Богородске.

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Теги:
Ростехнадзор Экология
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