17 проектов по «Вам решать!» уже готовы в Нижнем Новгороде Общество

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается реализация проекта «Вам решать!», в рамках которого в 2026 году уже обустроили 17 объектов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

По словам мэра, программа давно стала по-настоящему народной.

«Каждый объект, который мы делаем, выбрали сами нижегородцы — именно они решали, что нужно привести в порядок в первую очередь», — отметил Юрий Шалабаев.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году по проекту «Вам решать!» реализуется 78 инициатив.

«На сегодня полностью завершены 17 объектов — это отремонтированные дороги, спортивные площадки, футбольное поле с беговой дорожкой, мини-стадион с хоккейной коробкой, детские городки и обновленный тротуар рядом с территорией школы», — рассказал глава города, добавив, что часть других проектов находится в высокой степени готовности, а некоторые выполнены уже на 90%.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев открыл три спортплощадки, реализованные в рамках проекта «Вам решать!», в Сормовском районе. Кроме того, в 2026 году по программе также сделали: ремонт дорожного покрытия на улицах Канавинского района, отремонтировали шесть дорог в Автозаводском районе и дорожное покрытие на ул. Кисловодской в Ленинском районе, а также обустроили многофункциональные спортивные площадки и детский городок в Московском районе.