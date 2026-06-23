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17 проектов по «Вам решать!» уже готовы в Нижнем Новгороде

23 июня 2026 15:06 Общество
17 проектов по «Вам решать!» уже готовы в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде продолжается реализация проекта «Вам решать!», в рамках которого в 2026 году уже обустроили 17 объектов. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в своих социальных сетях.

По словам мэра, программа давно стала по-настоящему народной.

«Каждый объект, который мы делаем, выбрали сами нижегородцы — именно они решали, что нужно привести в порядок в первую очередь», — отметил Юрий Шалабаев.

Всего в Нижнем Новгороде в этом году по проекту «Вам решать!» реализуется 78 инициатив.

«На сегодня полностью завершены 17 объектов — это отремонтированные дороги, спортивные площадки, футбольное поле с беговой дорожкой, мини-стадион с хоккейной коробкой, детские городки и обновленный тротуар рядом с территорией школы», — рассказал глава города, добавив, что часть других проектов находится в высокой степени готовности, а некоторые выполнены уже на 90%.

Напомним, ранее Юрий Шалабаев открыл три спортплощадки, реализованные в рамках проекта «Вам решать!», в Сормовском районе. Кроме того, в 2026 году по программе также сделали: ремонт дорожного покрытия на улицах Канавинского района, отремонтировали шесть дорог в Автозаводском районе и дорожное покрытие на ул. Кисловодской в Ленинском районе, а также обустроили многофункциональные спортивные площадки и детский городок в Московском районе.

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Теги:
Вам решать! Юрий Шалабаев
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