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Общество

"У всех школьников питание было одинаково качественным и полезным", - Александр Разумовский

20 февраля 2020 15:42  [404] Общество
Александр Разумовский

Александр Разумовский

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Александр Разумовский прокомментировал поправки в региональный бюджет, которые касаются выделения средств на школьное питание.

"Вопрос с качественным горячим питанием назрел давно. Решение президента – как нельзя более своевременно", - заявил он.

"Взять наш Нижний Новгород: вы знаете, то у школьников было одно питание, то другое. Так вот президент сказал: надо организовать питание начальных классов качественной и полезной горячей пищей. Для здоровья это, конечно же, крайне важно. Дети затрачивают очень много энергии, сегодня нагрузки в школе колоссальные. И никакие витамины не решат этот вопрос", - пояснил депутат.

"Не все родители могут выделить деньги на то, чтобы дети полноценно питались в школах, важно, чтобы у всех детей питание было одинаково качественным и полезным. Когда с 1 сентября все это будет организовано – это будет громадный плюс. Поэтому внесенные губернатором региона Глебом Никитиным поправки, безусловно, нужные. Сегодня главная задача власти на местах - правильно организовать процесс", - подытожил Александр Разумовский.

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