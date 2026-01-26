10 населенных пунктов Нижегородской области вошли в "Золотое кольцо"
Выяснилось, куда обращаться по поводу уборки снега в Нижнем Новгороде
Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
У кого из нижегородцев вырастет зарплата в 2026 году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
26 января 2026 14:38Никитин назвал свинством инцидент с мусоровозом на нижегородской трассе
26 января 2026 14:13Капремонт коллектора на Мещерском бульваре завершат к марту 2026 года
26 января 2026 13:48Часть пассажа Нижегородской ярмарки откроют для всех в 2026 году
26 января 2026 13:36АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело диагностику более 4 тыс. км трубопроводов в 2025 году
26 января 2026 13:13180 нижегородских компаний утратили лицензию на работу с отходами
26 января 2026 13:05"Ростелеком" подключил мобильную связь в 37 нижегородских селах и деревнях
26 января 2026 13:00Более 70 см снега может выпасть в Нижнем Новгороде в ближайшие дни
26 января 2026 12:40Карантин по лейкозу скота введен в Ардатовском округе
26 января 2026 12:25Нижегородцев от гриппа в 2026 году будут лечить по новому стандарту
26 января 2026 12:16Нижегородцев пригласили на диспансеризацию с помощью новогодних открыток
Общество

АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело диагностику более 4 тыс. км трубопроводов в 2025 году

26 января 2026 13:36 Общество
АО Транснефть – Верхняя Волга провело диагностику более 4 тыс. км трубопроводов в 2025 году

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» выполнило диагностическое обследование 60 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов протяженностью более 4 тыс. км в 2025 году. 
Работы проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Кировской, Московской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Орловской, Рязанской областей и Республики Марий Эл. Были обследованы 18 участков магистральных нефтепроводов и 42 участка нефтепродуктопроводов.

Совместно со специалистами АО «Транснефть – Подводсервис» обследован 161 подводный переход через реки и малые водотоки общей протяженностью 147 км. 

Также в 2025 году предприятие выполнило работы по оценке технического состояния и продлению срока безопасной эксплуатации 42 участков линейной части магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2,3 тыс. км и четырех площадочных объектов.

Проведение диагностических мероприятий – ключевой элемент системы обеспечения промышленной и экологической безопасности. Регулярный мониторинг позволяет поддерживать объекты трубопроводного транспорта в исправном состоянии и гарантировать их бесперебойную работу.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Транснефть-Верхняя Волга
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Крещение Господне
19 января 2026 09:57Мороз не помеха: как прошли крещенские купания в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2026 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Реестровая запись СМИ от 31.12.2020 ЭЛ № ФС 77 - 79798.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных