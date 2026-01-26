АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело диагностику более 4 тыс. км трубопроводов в 2025 году Общество

Фото: Служба общественных коммуникаций АО "Транснефть – Верхняя Волга"

АО «Транснефть – Верхняя Волга» выполнило диагностическое обследование 60 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов протяженностью более 4 тыс. км в 2025 году.

Работы проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Кировской, Московской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Орловской, Рязанской областей и Республики Марий Эл. Были обследованы 18 участков магистральных нефтепроводов и 42 участка нефтепродуктопроводов.

Совместно со специалистами АО «Транснефть – Подводсервис» обследован 161 подводный переход через реки и малые водотоки общей протяженностью 147 км.

Также в 2025 году предприятие выполнило работы по оценке технического состояния и продлению срока безопасной эксплуатации 42 участков линейной части магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2,3 тыс. км и четырех площадочных объектов.

Проведение диагностических мероприятий – ключевой элемент системы обеспечения промышленной и экологической безопасности. Регулярный мониторинг позволяет поддерживать объекты трубопроводного транспорта в исправном состоянии и гарантировать их бесперебойную работу.