АО "Транснефть – Верхняя Волга" провело диагностику более 4 тыс. км трубопроводов в 2025 году

АО «Транснефть – Верхняя Волга» выполнило диагностическое обследование 60 участков магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов протяженностью более 4 тыс. км в 2025 году.
Работы проводились в рамках программы внутритрубной диагностики на территории Кировской, Московской, Нижегородской, Владимирской, Тульской, Орловской, Рязанской областей и Республики Марий Эл. Были обследованы 18 участков магистральных нефтепроводов и 42 участка нефтепродуктопроводов.
Совместно со специалистами АО «Транснефть – Подводсервис» обследован 161 подводный переход через реки и малые водотоки общей протяженностью 147 км.
Также в 2025 году предприятие выполнило работы по оценке технического состояния и продлению срока безопасной эксплуатации 42 участков линейной части магистральных трубопроводов общей протяженностью более 2,3 тыс. км и четырех площадочных объектов.
Проведение диагностических мероприятий – ключевой элемент системы обеспечения промышленной и экологической безопасности. Регулярный мониторинг позволяет поддерживать объекты трубопроводного транспорта в исправном состоянии и гарантировать их бесперебойную работу.
