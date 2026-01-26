Новые правила ведения беременности ввели в Нижегородкой области
Общество

Капремонт коллектора на Мещерском бульваре завершат к марту 2026 года

26 января 2026 14:13 Общество
Капремонт коллектора на Мещерском бульваре завершат к марту 2026 года

Фото: Мария Орлова

Капитальный ремонт самотечного канализационного коллектора на Мещерском бульваре в Нижнем Новгороде близится к завершению, сообщило ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на АО "Объединенный коммунальный оператор".

Согласно информации, подрядчик выполнил более 95% запланированных работ. Осталось обновить еще около 60 метров трубопровода.

Для полного завершения проекта необходимо провести дополнительные работы на соседнем участке — в районе дома №6 по улице Пролетарской. Там уже ведутся технологические мероприятия. Ожидается, что и они, и оставшиеся работы на основном участке будут завершены до марта 2026 года.

После окончания ремонта территории, где проводились работы, благоустроят. Это планируется сделать весной, когда установится стабильная плюсовая температура.

По словам гендиректора "ОКО" Дмитрия Сивохина, после завершения проекта модернизированный участок коллектора должен прослужить не менее 50 лет без необходимости капитального вмешательства. Объект имеет стратегическое значение: коллектор обслуживает три крупных района города — Канавинский, Московский и Сормовский. Он обеспечивает отведение сточных вод от более чем 350 тысяч жителей.

Канализационные стоки поступают по этому трубопроводу, проложенному на глубине 8-10 метров, а затем через дюкер направляются на станцию аэрации. Общая протяженность ремонтируемого участка — 1,5 км. Капремонт был необходим из-за естественного износа бетонной трубы.

Ранее сообщалось, что аварийный коллектор на Новикова-Прибоя отремонтируют в 2026 году.

