Общество

Никитин назвал свинством инцидент с мусоровозом на нижегородской трассе

26 января 2026 14:38 Общество
Никитин назвал свинством инцидент с мусоровозом на нижегородской трассе

Фото: скриншот видео Ni Mash

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем телеграм-канале отреагировал на инцидент с мусоровозом на трассе в Семеновском районе.

Ранее видеорегистратор запечатлел, как отходы из контейнера по ходу движения грузовика рассыпались по дороге и обочинам. Видео было опубликовано в социальных сетях.

Никитин выразил недовольство подобным отношением к окружающей среде, назвав происходящее недопустимым нарушением правил транспортировки мусора.

"Проявление халатности, результатом которого стало свинство на наших дорогах. Правила загрузки мусора не были соблюдены должным образом, что привело к распространению отходов по трассе", - написал губернатор.

Глава региона похвалил очевидцев за неравнодушие, а также подчеркнул своевременную реакцию ведомств: нижегородское минэкологии и региональный оператор оперативно устранили следы загрязнения.

"Чистота дорог и улиц — это не рекомендация, а обязанность. Каждый подобный случай будет жёстко пресекаться, а устранение последствий ляжет на нарушителя", - подчеркнул Никитин.

Министерство экологии провело соответствующую проверку и подтвердило факты нарушения правил перевозки отходов.

 

"Машина загружалась с нарушениями, не учтены требования предотвращения выпадения мусора из контейнеров при движении автомобиля", - констатировали в ведомстве.

В профильном министерстве также уточнили, что территория была полностью очищена, а предприятие "Ситиматик", обслуживающее маршрут, проводит внутренние разбирательства и разрабатывает меры предупреждения повторения подобных эпизодов.

Ранее сообщалось, что нижегородского регоператора оштрафовали на 4,7 млн рублей за ущерб почве.

Теги:
Глеб Никитин Мусор Экология
