"ТНС энерго НН" напоминает о порядке замены прибора учета электроэнергии Общество

ПАО "ТНС энерго НН" напоминает о порядке замены прибора учета электроэнергии. Как сообщили в пресс-службе компании, в замене исправного прибора учета с неистекшим межповерочным интервалом нет необходимости. Но если клиент компании решил поменять расчетный прибор учета, например, поставить многотарифный электросчетчик вместо однотарифного или наоборот, то в первую очередь необходимо распломбировать действующий счетчик.

Действия при замене счетчика:

- направить заявление на распломбировку в ПАО "ТНС энерго НН" через сервис "Напишите нам" на сайте компании, либо лично написать заявку в Центре обслуживания клиентов, указав текущие показания прибора учета (жители частного сектора могут напрямую обратиться в сетевую компанию)

- демонтировать старый счетчик и установить новый прибор учета

- вызвать сотрудника ПАО "ТНС энерго НН" для опломбировки счетчика.

В компании обратили внимание, что демонтаж электросчетчика с неистекшим межповерочным интервалом без предварительного уведомления ПАО "ТНС энерго НН" расценивается как незаконное вмешательство в работу счетчика. При этом, согласно законодательству, составляется акт безучетного потребления и расчет производится по нормативу потребления с повышающим коэффициентом 10.

Жители Нижнего Новгорода и Нижегородской области могут оставить заявку на замену электросчетчика в ПАО "ТНС энерго НН", тогда дополнительно подавать заявки на распломбировку и опломбировку счетчика не нужно.

Если электросчетчик нерасчетный

Если срок поверки истек, то счетчик считается нерасчетным. Начисления за электроэнергию в этом случае производятся не по фактическому потреблению, а по среднемесячному объему потребления в течение 3 месяцев, а с 4 месяца – по нормативу с повышающим коэффициентом 1,5.

Нерасчетный прибор учета необходимо заменить или поверить.

Информацию об истечении межповерочного интервала счетчика электроэнергии можно найти: в паспорте прибора учета; в личном кабинете на сайте ПАО "ТНС энерго НН"; в Центре обслуживания клиентов или мобильном офисе ПАО "ТНС энерго НН", по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 с 9:00 до 19:00 по будням; в квитанции за электроэнергию; в акте допуска прибора учета и в управляющей компании.

Подать заявку на замену прибора учета можно по телефону Единого контактного центра 8 (831) 233-09-70 или на сайте nn.tns-e.ru.