Нижегородцам рассказали, как распознать лихорадку чикунгунья

В России зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой чикунгунья, вызванный завозной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Женщина, прибывшая в Москву после поездки на Сейшельские острова, была госпитализирована.
Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, распространённое в тропических регионах Африки и Азии. Оно передаётся человеку через укусы комаров рода Aedes. Инкубационный период составляет от трёх до 12 дней.
Основные симптомы лихорадки чикунгунья включают:
резкое повышение температуры тела;
сильную боль в суставах, которая может сохраняться длительное время даже после выздоровления;
мышечные и головные боли;
кожную сыпь.
Заболевание обычно длится одну-две недели и редко приводит к летальному исходу. Однако у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет, могут возникнуть серьёзные осложнения.
В последние годы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья начали регистрироваться в новых регионах, включая Мексику и Южную Европу, например, Италию. Однако в России вирус пока не получил широкого распространения. Завозные случаи фиксируются только у людей, вернувшихся из эндемичных районов.
Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков в беседе с 360.ru порекомендовал путешественникам, посещающим регионы, где распространена лихорадка чикунгунья, принимать следующие меры предосторожности:
использовать репелленты, чтобы отпугивать комаров;
носить одежду, закрывающую открытые участки кожи;
устанавливать сетки на окна и двери для предотвращения проникновения комаров в помещения.
Важно помнить, что вирус не передаётся от человека к человеку напрямую, поэтому риск его распространения в России остаётся низким.
Напомним, в начале осени были зафиксированы два случая завоза инфекции в Москву из Шри-Ланки. Тогда же из-за наводнений и аномальной жары, которые спровоцировали размножение комаров-переносчиков вируса, ухудшилась эпидемиологическая обстановка в Китае.
