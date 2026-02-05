Нижегородцев будут лечить от гриппа по новому стандарту
Общество

Нижегородцам рассказали, как распознать лихорадку чикунгунья

05 февраля 2026 17:20
Нижегородцам рассказали, как распознать лихорадку чикунгунья

В России зафиксирован первый случай заболевания лихорадкой чикунгунья, вызванный завозной инфекцией. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре. Женщина, прибывшая в Москву после поездки на Сейшельские острова, была госпитализирована.

Лихорадка чикунгунья — это вирусное заболевание, распространённое в тропических регионах Африки и Азии. Оно передаётся человеку через укусы комаров рода Aedes. Инкубационный период составляет от трёх до 12 дней.

Основные симптомы лихорадки чикунгунья включают:

  • резкое повышение температуры тела;

  • сильную боль в суставах, которая может сохраняться длительное время даже после выздоровления;

  • мышечные и головные боли;

  • кожную сыпь.

Заболевание обычно длится одну-две недели и редко приводит к летальному исходу. Однако у пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями, такими как диабет, могут возникнуть серьёзные осложнения.

В последние годы случаи заболевания лихорадкой чикунгунья начали регистрироваться в новых регионах, включая Мексику и Южную Европу, например, Италию. Однако в России вирус пока не получил широкого распространения. Завозные случаи фиксируются только у людей, вернувшихся из эндемичных районов.

Главный научный сотрудник Института молекулярной биологии им. В. А. Энгельгардта, доктор биологических наук Пётр Чумаков в беседе с 360.ru порекомендовал путешественникам, посещающим регионы, где распространена лихорадка чикунгунья, принимать следующие меры предосторожности:

  • использовать репелленты, чтобы отпугивать комаров;

  • носить одежду, закрывающую открытые участки кожи;

  • устанавливать сетки на окна и двери для предотвращения проникновения комаров в помещения.

Важно помнить, что вирус не передаётся от человека к человеку напрямую, поэтому риск его распространения в России остаётся низким.

Напомним, в начале осени были зафиксированы два случая завоза инфекции в Москву из Шри-Ланки. Тогда же из-за наводнений и аномальной жары, которые спровоцировали размножение комаров-переносчиков вируса, ухудшилась эпидемиологическая обстановка в Китае.

Здоровье Медицина и здоровье Туризм
