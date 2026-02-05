Нижегородская область вошла в топ-3 по количеству действующих в ПФО местных отделений РВИО Общество

Фото: региональное отделение РВИО в Нижегородской области

4 февраля 2026 года в Нижнем Новгороде на площадке Корпоративного университета правительства Нижегородской области прошло совещание председателей региональных отделений Российского военно-исторического общества (РВИО) в Приволжском федеральном округе.

Основной повесткой мероприятия стало подведение итогов деятельности региональных отделений за 2025 год, определение приоритетных направлений работы на 2026 год, а также обмен опытом и лучшими практиками в сфере военно‑исторической работы и патриотического воспитания.

Заместитель начальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере, заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко подчеркнул, что ПФО является одним из лучших в стране по работе региональных отделений РВИО.

«Важно осознать: будущее нашей страны напрямую зависит от того, насколько каждый человек воспринимает прошлое и настоящее как свою личную зону ответственности. Именно эту ценностную установку развивает Российское военно‑историческое общество через углублённое изучение военной истории, поддержку краеведческих инициатив, системную работу с молодёжью. Наша общая цель — сформировать ответственное поколение, которое будет строить будущее России, опираясь на её многовековые традиции и непреходящие ценности», - отметил Николай Овсиенко.

Одно из ключевых направлений деятельности РВИО - совершенствование учебно‑методической базы по истории: общество продвигает единую линейку учебников как гарантию целостного восприятия прошлого, взаимодействует с педагогическим сообществом, поддерживает разработку региональных учебных пособий и введение в образовательный процесс учебников по истории. Также в процессе обсуждения были отмечены наиболее эффективные форматы деятельности региональных отделений, которые доказали свою результативность на практике.

Особое внимание уделили муниципалитетам: на сегодняшний день в ПФО работают более 155 местных отделений, 46 из которых — в Республике Татарстан, 32 — в Чувашской Республике, в тройку лучших также вошла Нижегородская область, где действуют 22 муниципальных отделения.

В 2025 году Нижегородским отделением Российского военно-исторического общества организовано более 115 мероприятий: от научных конференций и краеведческих экспедиций до интерактивных выставок и патриотических акций, с охватом около 6 000 человек. Всего в регионе активно работают более 350 участников РВИО, среди которых - историки, краеведы, педагоги и все, кто интересуется историей.

«Нижний Новгород исторически является одним из ключевых центров патриотического воспитания и историко‑культурного просвещения в России. Важно, что наши проекты не просто информируют — они вовлекают людей в живое изучение прошлого, побуждают задавать вопросы, искать ответы, гордиться своей историей», — сказал председатель Совета РО РВИО в Нижегородской области Иван Калмыков.

Среди приоритетных направлений работы РВИО на 2026 год — развитие образовательных программ по военно‑исторической тематике и расширение проектов для молодёжной аудитории. Отдельное внимание было уделено внедрению инновационных методов популяризации исторического наследия, включая использование цифровых технологий и интерактивных форматов. Кроме того, важным направлением является укрепление межрегионального взаимодействия между региональными отделениями Общества.

Напомним, что в Нижегородской области председателем регионального отделения РВИО 1 июля 2025 года был избран губернатор Глеб Никитин.