Общество

"Нижэкология-НН" и управляющие компании усилили уборку контейнерных площадок

05 февраля 2026 17:50
Нижэкология-НН и управляющие компании усилили уборку контейнерных площадок

Фото: "Нижэкология-НН"

Региональный оператор по обращению с ТКО "Нижэкология-НН" совместно с управляющими компаниями устраняет снежные и мусорные навалы на контейнерных площадках во дворах города после обильного снегопада. Один из примеров такой работы — взаимодействие регоператора с домоуправляющей компанией Ленинского района.

Совместными усилиями в районе уже приведены в нормативное состояние более 20 контейнерных площадок: отходы вывезены как из контейнеров, так и с прилегающих территорий. Обращения жителей оперативно передаются в работу транспортировщикам. При переполнении площадок устанавливаются дополнительные бункеры объемом 20 кубометров и более.

"Мы обязательно продолжим эту работу и дальше", - отметил директор ООО "Нижэкология-НН" Андрей Паршин.

Кол-центр и офисы регоператора продолжают принимать обращения граждан по вопросам вывоза отходов. Заявки оперативно направляются в работу. 

"Если из-за снежных навалов спецтехника не может проехать, мы сразу передаем информацию в муниципалитет для расчистки подъездных путей", — пояснил заместитель директора по контролю качества ООО "Нижэкология-НН" Алексей Трунов.

Из-за сильных снегопадов мусоровозы временно не могли подъехать к ряду контейнерных площадок, что привело к накоплению отходов и увеличению времени прохождения маршрутов. С 30 января регоператор вновь задействовал собственную снегоуборочную технику для расчистки подъездов. С 4 февраля дополнительно привлечено более десяти единиц техники для вывоза ТКО. Мусоровозы, ломовозы и бункеровозы работают в Нижнем Новгороде, Дзержинске и Володарском районе. В ежедневном режиме на маршруты выходит более 160 единиц техники.

"Мы понимаем, что погодные условия влияют на работу и наших специалистов, и регионального оператора. Объем отходов на контейнерных площадках вырос, поэтому мы оперативно приняли решение о совместной работе", — отметил гендиректор домоуправляющей компании Ленинского района Алексей Базякин.

Жителей просят учитывать, что расчищенные проезды во дворах рассчитаны в первую очередь на легковой транспорт. Спецтехника значительно шире и тяжелее: при недостаточной ширине проезда она может буксовать и сходить с маршрута. Также причиной невывоза мусора может стать неправильно припаркованный автомобиль.

