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Общество

Санкт-Петербург-Владивосток: марафонец Максим Егоров добежал до Нижнего Новгорода

25 февраля 2020 14:54  [69] Общество

Фото: из соцсети Instagram

Марафонец Максим Егоров добежал до Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Он планирует преодолеть расстояние в 10 тысяч км (из Санкт-Петербурга до Владивостока). Маршрут проходит и через Нижний Новгород.

Свое путешествие "на ногах" он начал месяц назад. С собой 29-летний молодой человек, среди прочего, взял любимые кроссовки, курагу и печенье.

Как рассказал Максим в ходе телефонного разговора, до Владивостока он планирует добежать к середине июля. Из Нижнего Новгорода он отправится в Чебоксары. Сам он родом из чувашской деревни, а живет в Санкт-Петербурге.

"От своей цели я отступать не намерен, наоборот поддержка людей придает мне сил. Как пришла идея, бежать марафон — не помню. Просто была в голове и все, года с 2018. Стартовал зимой потому, что холодов я не боюсь", - добавил собеседник агентства.

Макс Егоров ранее не преодолевал подобных расстояний, бежит один. Спонсорскую поддержку ему также никто не оказывал.

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