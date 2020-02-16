Санкт-Петербург-Владивосток: марафонец Максим Егоров добежал до Нижнего Новгорода Общество

Фото: из соцсети Instagram

Марафонец Максим Егоров добежал до Нижнего Новгорода. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети Instagram. Он планирует преодолеть расстояние в 10 тысяч км (из Санкт-Петербурга до Владивостока). Маршрут проходит и через Нижний Новгород.

Свое путешествие "на ногах" он начал месяц назад. С собой 29-летний молодой человек, среди прочего, взял любимые кроссовки, курагу и печенье.

Как рассказал Максим в ходе телефонного разговора, до Владивостока он планирует добежать к середине июля. Из Нижнего Новгорода он отправится в Чебоксары. Сам он родом из чувашской деревни, а живет в Санкт-Петербурге.



"От своей цели я отступать не намерен, наоборот поддержка людей придает мне сил. Как пришла идея, бежать марафон — не помню. Просто была в голове и все, года с 2018. Стартовал зимой потому, что холодов я не боюсь", - добавил собеседник агентства.

Макс Егоров ранее не преодолевал подобных расстояний, бежит один. Спонсорскую поддержку ему также никто не оказывал.