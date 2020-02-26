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Культура и отдых

Школу юных защитников Отечества организовали в нижегородском ЦУМе

27 февраля 2020 10:05  [2] Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

Школу юных защитников Отечества организовали в нижегородском ЦУМе. Об этом рассказали в отделе по связям с общественностью универмага.

Ребятам предложили перевоплотиться в настоящих военных. Аниматоры помогли им переодеться в детские военные гимнастерки и пилотки. Под руководством приглашенного эксперта – преподавателя из кадетской школы, ребята примеряли на себя противогазы, перевязывали свои "раны" и оказывали первую медицинскую помощь товарищам, а также маршировали под песню "Катюша" в собственном исполнении.

Также в ЦУМе прошел традиционный розыгрыш билетов в Нижегородский планетарий.

"Мы пришли в ЦУМ на школу, посвященную защитникам Отечества. Было отличное мероприятие! Нам рассказали о службе, дети померили противогазы, научились бинтоваться, получили диплом об окончании Школы защитников Отечества и памятный приз. А в конце мероприятия была лотерея, в которой мы участвовали и победили. Выиграли пригласительный на двоих в планетарий. Спасибо ЦУМу за такие мероприятия, которые всегда проводятся так организованно!" - рассказыала посетительница ЦУМа Елена Шурыгина.

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