Нижегородская область — в топ-5 регионов по чтению произведений Чехова Культура и отдых

Фото: сгенерировано нейросетью

Нижегородская область заняла четвертое место в рейтинге российских регионов по количеству прочитанных произведений Антона Чехова на одного пользователя в год. Исследование провел книжный сервис "КИОН Строки", приурочив его ко дню рождения классика.

Регион вошел в топ-5 наряду с Москвой и Московской областью, Пермским краем, Башкортостаном и Красноярским краем. По данным сервиса, среднее время, которое нижегородцы уделяли чтению Чехова в 2025 году, увеличилось на 17%.

Среди самых популярных произведений среди читателей в регионе — "Дачные истории на террасе", сборник юмористических рассказов ("Кривое зеркало" и др.), "Вишневый сад", "Палата №6" и "Драма на охоте".

Анализ также показал гендерные и возрастные различия в предпочтениях. Мужчины чаще выбирали "Палату №6" и юмористические рассказы вроде "Лошадиной фамилии" или "Кривого зеркала". Женская аудитория предпочитала драмы "Вишнёвый сад", "Три сестры", а также психологические рассказы, такие как "Черный монах" и "Дама с собачкой".

Молодые читатели от 18 до 24 лет в основном обращались к чеховским пьесам - "Вишневому саду" и "Трем сестрам". А у аудитории старше 55 лет наибольшей популярностью пользовались "Чайка", "Три сестры" и повесть "Дуэль". Люди этой возрастной категории также активно слушали аудиокниги, в том числе радиопостановки из цикла "Театр у микрофона" в исполнении мастеров художественного чтения.

Сборник "Дачные истории на террасе" оказался близок сразу нескольким поколениям: он пришелся по душе как молодым мужчинам около 18 лет, так и женщинам старше 65. Книга переносит читателя в атмосферу русского дачного лета с его уединенностью, ностальгией и простыми радостями.

"Чтение классической литературы — это путь к развитию эстетического вкуса и эмпатии. А благодаря онлайн-библиотекам шедевры мировой литературы стали доступны каждому в один клик. Особое место среди классиков занимает Чехов: его произведения позволяют глубже понять природу человеческих отношений. Неудивительно, что чеховское наследие продолжает вдохновлять современных творцов", — отметил директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.

Напомним, что летом 2025 года на фестивале "Горький fest" (18+) состоялась премьера сериала "Три сестры" (18+) из линейки KION Originals. Съемки проходили в Нижнем Новгороде. Подробности читайте в материале НИА "Нижний Новгород".