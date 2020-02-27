Нижегородский ЦУМ приглашает детей на День именинников февраля Культура и отдых

Фото: отдел по связям с общественностью ЦУМа

Нижегородский ЦУМ приглашает детей на День именинников февраля. Как сообщили в отделе по связям с общественностью ЦУМа, 29 февраля 2020 года в 14:00 ЦУМ на фуд-корте (5 этаж) развернется вечеринка с играми, конкурсами и ростовой куклой мишки панда.

Изюминкой праздника станет шоу-программа, во время которой все участники мероприятия смогут самостоятельно приготовить крио-мороженое. Самые смелые зрители получат возможность помочь веселому профессору в приготовлении мороженого и узнают о свойствах жидкого азота.

По окончании анимационной программы всех участников угостят праздничным тортом, а для родившихся непосредственно в феврале приготовлено особое поздравление. Также состоится розыгрыш двух билетов в планетарий.

Традиционно, всех будут угощать бесплатной сладкой ватой на пятом этаже ЦУМа (каждую субботу с 14:00 до 16:00).

"День именинников в ЦУМе – по-настоящему семейный праздник. Мы стараемся вовлекать в него не только детей, но также их родителей, придумывая новые развлекательные программы. Для именинников февраля мы подготовили познавательное шоу, которое удивит и детей и их родителей. Мастер-класс по изготовлению фантастического крио-мороженого позволит расширить представления о законах физики и химии и, конечно же, отведать любимое лакомство!" – рассказал директор по связям с общественностью ЦУМа Арсен Абраамян.

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Подобные именинные мероприятия проводятся в ЦУМе на постоянной основе. Следить за новостями торгового центра можно на официальном сайте www.csum.ru, в соцсетях ВКонтакте vk.com/csum__nn и Instagram https://www.instagram.com/csum_nn.