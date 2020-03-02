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Бизнес

Публичные слушания по проекту строительства торгового центра на Мещере пройдут в Нижнем Новгороде

03 марта 2020 13:35  [418] Бизнес

Фото: с сайта росреестр-выписка.рф

Публичные слушания по проекту строительства торгового центра на Мещере пройдут в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается в постановлении на сайте администрации.

Речь идет об участке в Канавинском районе по ул. Сергея Акимова, напротив домов №№ 42, 43, 48, 55, 56, (кадастровый номер 52:18:0030409:255). Территория находится около Борского моста. Условно разрешенный вид использования "Объекты торговли" (торговые центры, торгово-развлекательные центры или комплексы).

Слушания о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка пройдут 19 марта 2020 года в 18:00 по адресу: ул.Октябрьской Революции, 27 (здание администрации Канавинского района города).

Экспозиция проекта размещена в районной администрации, с ней можно ознакомиться с понедельника по пятницу с 09:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00.

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