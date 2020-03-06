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Общество

Семь домов в Нижнем Новгороде остались без горячей воды и электричества 11 марта

11 марта 2020 09:17  [48] Общество

Семь домов в Нижнем Новгороде остались без горячей воды и электричества 11 марта 2020 года. Об этом сообщили в ГОЧС города.

В частности, электроэнергия отключена в трех домах №№ 98А,102 и 104 по пр. Ленина Автозаводского района. Проводятся плановые ремонтные работы, которые планируется завершить к 17:00.

Горячее водоснабжение отключено в четырех доме №7 по ул.Усилова в Нижегородском районе, домах №7А по ул.Архангельской и № 5 в Лесном городке Канавинского района, а также в доме № 17 по ул. Студгородок (ГСХИ) Приокского района. Плановые работы планируется завершить к 13:00-15:00.

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