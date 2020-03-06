Премьера нового шоу Гии Эрадзе "Бурлеск" пройдёт в нижегородском цирке 14 марта Культура и отдых

Премьера нового шоу Гии Эрадзе "Бурлеск" пройдёт в нижегородском цирке 14 марта 2020 года. Как сообщают организаторы, "Бурлеск" — это настоящая жемчужина продюсерского центра "Королевский цирк" и российской государственной цирковой компании, созданная на основе номеров, покоривших княжеский дом Монако.

После триумфальной победы коллектива заслуженного артиста России и Грузии Гии Эрадзе на международном цирковом фестивале в Монте-Карло в 2019 году, завоевав главную цирковую награду мира – "Золотого клоуна", артисты представили в Москве премьеру шоу "Бурлеск", успев поразить роскошью и размахом более полумиллиона зрителей Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.

С 14 марта начинается гастрольный тур нового шоу по стране. Первыми зрителями станут нижегородцы, которые увидят эксклюзивные костюмы, экзотических животных, трансформацию "Фаберже" и многое другое.

В состав программы вошли лучшие постановки знаменитого режиссера Гии Эрадзе. Как и все проекты продюсерского центра "Королевский цирк", шоу "Бурлеск" отличает уникальность постановки, где гармонично сочетаются цирк, эстрада, мюзикл, хореография и яркие спецэффекты.

В этом шоу нет отдельных номеров, на арене – масштабный спектакль.

Яркие и талантливые артисты появятся на манеже в различных жанрах и амплуа. Зажигательная Русская кадриль и бесстрашные акробаты на встречных качелях, романтичные воздушные гимнасты и ловкие "жонглеры на стрелах", утонченный эквилибрист и блистательные иллюзионисты, забавные клоуны, а также сказочный Пегас, "Царевна-Лебедь", чарующие белоснежные ангелы и феи.

Пятнистые пони, лошади и далматинцы-наездники, экзотические ламы, носухи, лемуры вари и катта, кенгуру, дикобразы, гиббоны, страусы, зебры и другие представители животного мира будут участвовать в номерах.

В декабре 2019 года "Бурлеск" стал победителем в номинации "Лучший театрализованный проект" в рамках премии "Звезда театрала 2019".

Премьерные представления пройдут 14 марта в 17:00 и 15 марта в 15:00, далее по субботам и воскресеньям.

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