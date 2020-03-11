Четыре сотрудника водоканала получили награды губернатора и Заксобрания Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба АО "Нижегородский водоканал"

Четыре АО "Нижегородский водоканал" получили награды губернатора и Заксобрания Нижегородской области в преддверии Дня ЖКХ. Почетные дипломы и благодарственные письма вручали заместитель губернатора Андрей Харин, председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев и министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области Андрей Чертков.



"Наши сотрудники ежедневно доказывают свой профессионализм не словами, а конкретными действиями. Независимо от времени суток, погоды или других внешних причин, они обеспечивают жителей города холодной водой и бесперебойным водоотведением. Конечно, в нашей работе бывают экстренные ситуации, и тогда, понимая всю социальную значимость своей работы, работники остаются и сверхурочно, чтобы оперативно устранить аварию. Накануне нашего профессионального праздника мне хотелось бы еще раз подчеркнуть, насколько высоко мы ценим работу наших сотрудников и вклад каждого из них в обеспечение благополучия и комфорта нижегородцев!", - отметил генеральный директор АО "Нижегородский водоканал" Николай Николюк.

Электрогазосварщик Нагорного водопроводного участка Владимир Катков, работающий в сфере ЖКХ с 1993 года, был награжден Почетным дипломом губернатора Нижегородской области. Огромный опыт помогает ему успешно выполнять самые сложные и ответственные сварочные работы, в том числе ремонт и замену запорной арматуры на водоводах больших диаметров.



"На водоканале я работаю вот уже 27 лет. Считаю, что нас можно назвать бойцами невидимого фронта. Мы стараемся работать по ночам, чтобы нижегородцы не замечали отключения воды в случае, например, плановых вмешательств. Получается, вода в кране есть, а работа наша не видна", - рассказал Владимир Катков.



Благодарностями губернатора также были отмечены техник электроцеха ремонтного управления Валентина Куделькина и начальник участка "Прокошево" службы по эксплуатации сетей и сооружений ВиВ Кстовского района Николай Пещерин. Наталье Елизаровой, инженеру по организации эксплуатации и ремонту первой категории ремонтной службы ремонтного управления, вручено благодарственное письмо Законодательного собрания Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что лучших сотрудников ЖКХ наградили в Нижегородской области 12 марта 2020 года.