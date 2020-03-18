Библиотеки Нижнего Новгорода приостановили очное обслуживание читателей Общество

Библиотеки Нижнего Новгорода ушли в онлайн. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. С 18 марта 2020 года до особого распоряжения библиотеки приостановили очное обслуживание читателей. Продление уже имеющейся на руках литературы будет происходить дистанционно через сайты библиотечных систем районов.

Например, в Нижегородском районе книги можно продлить по телефону: 438-47-71, через официальный сайт МКУК ЦБС Нижегородского района – нижцбс.рф, а также через страницы в социальных сетях ВКонтакте – Книжный Район, Многоэтажка, БиблиоСтрана.

В Сормове продлить имеющуюся на руках литературу можно по телефону библиотеки по месту жительства, контакты можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы - https://sormlib.nnov.ru/our_ contacts. Сайт Централизованной библиотечной системы http://sormlib.nnov.ru/ предлагает открытый фонд краеведческой литературы, самостоятельное онлайн-продление книг и электронный каталог.

В Канавинском районе можно записаться в библиотеку, воспользовавшись онлайн-регистрацией, отправив регистрационные данные на электронный адрес kanlib@yandex.ru. Кроме того, можно делать электронные заявки на подбор литературы, библиографическую справку или конкретные книги на адрес ibokan@yandex.ru , и библиотекари перезвонят, когда все будет готово. Кроме того, канавинские библиотекари планируют проводить в соцсетях онлайн трансляции видеозаписи интересных бесед, литературных обзоров и др.

В Ленинском районе в ближайшее время библиотекари подготовят и предоставят следующие дистанционные, виртуальные услуги:

- виртуальную справку через сайт МКУК ЦБС Ленинского района http://www.cbs-nn.ru/

- доступ к электронной библиотеке оцифрованных изданий, через сайт МКУК ЦБС Ленинского района http://www.cbs-nn.ru/.

На Автозаводе книги можно продлить в ЦБС Автозаводского района lib-avt.ru или через группы библиотек в социальных сетях. Также по телефону 255-75-89 читателям предоставят библиографическую справку и проконсультируют по вопросам, связанным с краеведением, литературой и чтением.

Как сообщили в Московском районе, срок сдачи литературы автоматически продлевается каждому читателю на две недели вперед от установленной даты. Всю информацию можно узнать и запросить на сайте ЦБС http://biblmr.r52.ru/.

В Советском районе продлить ранее взятую литературу можно по телефону той библиотеки, откуда была взята книга, либо воспользоваться онлайн - сервисом в группе социальной сети Вконтакте "Лига читающих" https://vk.com/sovetcbs.

Уточнить информацию можно по телефонам библиотек: