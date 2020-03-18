Библиотеки Нижнего Новгорода приостановили очное обслуживание читателей

Библиотеки Нижнего Новгорода ушли в онлайн. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. С 18 марта 2020 года до особого распоряжения библиотеки приостановили очное обслуживание читателей. Продление уже имеющейся на руках литературы будет происходить дистанционно через сайты библиотечных систем районов.
Например, в Нижегородском районе книги можно продлить по телефону: 438-47-71, через официальный сайт МКУК ЦБС Нижегородского района – нижцбс.рф, а также через страницы в социальных сетях ВКонтакте – Книжный Район, Многоэтажка, БиблиоСтрана.
В Сормове продлить имеющуюся на руках литературу можно по телефону библиотеки по месту жительства, контакты можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы - https://sormlib.nnov.ru/our_
В Канавинском районе можно записаться в библиотеку, воспользовавшись онлайн-регистрацией, отправив регистрационные данные на электронный адрес kanlib@yandex.ru. Кроме того, можно делать электронные заявки на подбор литературы, библиографическую справку или конкретные книги на адрес ibokan@yandex.ru, и библиотекари перезвонят, когда все будет готово. Кроме того, канавинские библиотекари планируют проводить в соцсетях онлайн трансляции видеозаписи интересных бесед, литературных обзоров и др.
В Ленинском районе в ближайшее время библиотекари подготовят и предоставят следующие дистанционные, виртуальные услуги:
- виртуальную справку через сайт МКУК ЦБС Ленинского района http://www.cbs-nn.ru/
- доступ к электронной библиотеке оцифрованных изданий, через сайт МКУК ЦБС Ленинского района http://www.cbs-nn.ru/.
На Автозаводе книги можно продлить в ЦБС Автозаводского района lib-avt.ru или через группы библиотек в социальных сетях. Также по телефону 255-75-89 читателям предоставят библиографическую справку и проконсультируют по вопросам, связанным с краеведением, литературой и чтением.
Как сообщили в Московском районе, срок сдачи литературы автоматически продлевается каждому читателю на две недели вперед от установленной даты. Всю информацию можно узнать и запросить на сайте ЦБС http://biblmr.r52.ru/.
В Советском районе продлить ранее взятую литературу можно по телефону той библиотеки, откуда была взята книга, либо воспользоваться онлайн - сервисом в группе социальной сети Вконтакте "Лига читающих" https://vk.com/sovetcbs.
Уточнить информацию можно по телефонам библиотек:
|Библиотека
|Телефон
|Автозаводский район
|Центральная районная библиотека «Библиотечно-досуговый центр»
|293-58-56 (отдел обслуживания)
|Библиотека им. М. Ю. Лермонтова
|257-34-96
|Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка
|256-45-96
|Библиотека им. В. В. Маяковского
|295-00-93
|Библиотека им. А. Н. Радищева
|269-21-16
|Детская библиотека им. К. М. Станюковича
|294-03-94
|Детская библиотека им. В. В. Бианки
|256-01-62
|Библиотека им. А. С. Макаренко
|294-79-80
|Библиотека им. Ю. А. Адрианова
|253-28-89
|Библиотека «Центр семейного чтения»
|298-05-23
|Библиотека – Центр деловой и правовой информации
|295-29-68
|Центральная районная детская библиотека им. О. В. Кошевого
|295-00-96
|Приокский район
|Библиотека им. Т.Г. Шевченко
|465-21-22
|Библиотека им. Саши Чекалина
|465-02-86
|Библиотека им. Н.Н. Носова
|466-95-53
|Библиотека им. К.И. Чуковского
|466-91-40
|Библиотека им. В.П. Катаева -
|465-99-08
|Библиотека им. С.В. Михалкова
|431-25-14
|Библиотека им. И.А. Гончарова
|466-26-39
|Библиотека им. А.А. Фадеева
|466-20-28
|Библиотека им. А.С. Попова
|465-01-93
|Библиотека им. Г.Е. Николаевой
|462-74-73
|Ленинский район
|ЦРБ им. Д.А. Фурманова
|245-31-84
bibliotekaf@yandex.ru
https://vk.com/id379876376
https://vk.com/id361044803
|Филиал - ЦДРБ им. А.В. Кольцова
|244-28-32
kolcov-bibl@yandex.ru
https://vk.com/kolcovbibl
|Филиал № 1 – библиотека им. П.П. Бажова
|244-16-05
bajovabibl@yandex.ru
https://vk.com/id359131039
|Филиал № 2 – библиотека им. Декабристов
|252-53-58
dekabbibl@yandex.ru
https://vk.com/biblioteka33
|Филиал № 3 –БИДЦ им. К.Г. Паустовского
|258-40-78
paustovsk@yandex.ru
https://vk.com/librarypaust
|Филиал № 4 – библиотека им. М.М. Пришвина
|258-10-60
p17mm@yandex.ru
https://vk.com/id214888302
|Филиал № 5 – библиотека им. Н.А. Некрасова
|250-47-47
anutade@rambler.ru
https://vk.com/id268115709
|Филиал № 6 – библиотека им. В.М. Комарова
|244-07-87
komarovabib@yandex.ru
https://vk.com/komarovabib
|Филиал № 7 – библиотека им. Ф.Э. Дзержинского
|258-28-00
dzerjin-bib@yandex.ru
https://vk.com/id393861283
|Филиал № 8 – библиотека им. А.А. Блока
|251-80-13
marshakblok@yandex.ru
https://vk.com/id385366082
|Филиал № 9 – библиотека им. С.Я. Маршака
|251-82-11
marshakblok@yandex.ru
https://vk.com/id387021922
|Филиал № 10 – библиотека им. М.И. Цветаевой
|250-40-16
svetaevaf@yandex.ru
https://vk.com/svetaevaf
|Филиал № 11 – библиотека им. А.А. Ахматовой
|244-94-82
ahmatovabib@yandex.ru
https://vk.com/club87887464
|Советский район
|Центральная районная детская библиотека им. И. Крылова
|421-03-15
|Библиотека им. Ю. Гагарина
|467-01-93.
|Библиотека им. З. Космодемьянской
|431-06-14;
|Библиотека семейного чтения им. И. Зуева
|468-13-17;
|Библиотека им. Л. Толстого
|412-04-71;
|Библиотека им. А. Твардовского
|467-28-68
|Библиотека-им. Б. Корнилова
|461 30 66;
|Центральная районная библиотека им. Б. Панина
|467 08 46
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