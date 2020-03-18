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Общество

Библиотеки Нижнего Новгорода приостановили очное обслуживание читателей

19 марта 2020 17:09  [72] Общество

Библиотеки Нижнего Новгорода ушли в онлайн. Об этом сообщили в городском департаменте культуры. С 18 марта 2020 года до особого распоряжения библиотеки приостановили очное обслуживание читателей. Продление уже имеющейся на руках литературы будет происходить дистанционно через сайты библиотечных систем районов.

Например, в Нижегородском районе книги можно продлить по телефону: 438-47-71, через официальный сайт МКУК ЦБС Нижегородского района – нижцбс.рф, а также через страницы в социальных сетях ВКонтакте – Книжный РайонМногоэтажкаБиблиоСтрана.

В Сормове продлить имеющуюся на руках литературу можно по телефону библиотеки по месту жительства, контакты можно найти на сайте Централизованной библиотечной системы - https://sormlib.nnov.ru/our_contacts. Сайт Централизованной библиотечной системы http://sormlib.nnov.ru/ предлагает открытый фонд краеведческой литературы, самостоятельное онлайн-продление книг и электронный каталог.

В Канавинском районе можно записаться в библиотеку, воспользовавшись онлайн-регистрацией, отправив регистрационные данные на электронный адрес kanlib@yandex.ru. Кроме того, можно делать электронные заявки на подбор литературы, библиографическую справку или конкретные книги на адрес ibokan@yandex.ru, и библиотекари перезвонят, когда все будет готово. Кроме того, канавинские библиотекари планируют проводить в соцсетях онлайн трансляции видеозаписи интересных бесед, литературных обзоров и др.

В Ленинском районе в ближайшее время библиотекари подготовят и предоставят следующие дистанционные, виртуальные услуги:

- виртуальную справку через сайт МКУК ЦБС Ленинского района http://www.cbs-nn.ru/
- доступ к электронной библиотеке оцифрованных изданий, через сайт МКУК ЦБС Ленинского района http://www.cbs-nn.ru/.

На Автозаводе книги можно продлить в ЦБС Автозаводского района lib-avt.ru или через группы библиотек в социальных сетях. Также по телефону 255-75-89 читателям предоставят библиографическую справку и проконсультируют по вопросам, связанным с краеведением, литературой и чтением.

Как сообщили в Московском районе, срок сдачи литературы автоматически продлевается каждому читателю на две недели вперед от установленной даты. Всю информацию можно узнать и запросить на сайте ЦБС http://biblmr.r52.ru/.
В Советском районе продлить ранее взятую литературу можно по телефону той библиотеки, откуда была взята книга, либо воспользоваться онлайн - сервисом в группе социальной сети Вконтакте "Лига читающих" https://vk.com/sovetcbs.

Уточнить информацию можно по телефонам библиотек:

Библиотека Телефон
Автозаводский район
Центральная районная библиотека «Библиотечно-досуговый центр» 293-58-56 (отдел обслуживания)
Библиотека им. М. Ю. Лермонтова 257-34-96
Библиотека им. Д. Н. Мамина-Сибиряка 256-45-96
Библиотека им. В. В. Маяковского 295-00-93
Библиотека им. А. Н. Радищева 269-21-16
Детская библиотека им. К. М. Станюковича 294-03-94
Детская библиотека им. В. В. Бианки 256-01-62
Библиотека им. А. С. Макаренко 294-79-80
Библиотека им. Ю. А. Адрианова 253-28-89
Библиотека «Центр семейного чтения» 298-05-23
Библиотека – Центр деловой и правовой информации 295-29-68
Центральная районная детская библиотека им. О. В. Кошевого 295-00-96
Приокский район 
Библиотека им. Т.Г. Шевченко 465-21-22
Библиотека им. Саши Чекалина 465-02-86
Библиотека им. Н.Н. Носова 466-95-53
Библиотека им. К.И. Чуковского 466-91-40
Библиотека им. В.П. Катаева - 465-99-08
Библиотека им. С.В. Михалкова 431-25-14
Библиотека им. И.А. Гончарова 466-26-39
Библиотека им. А.А. Фадеева 466-20-28
Библиотека им. А.С. Попова 465-01-93
Библиотека им. Г.Е. Николаевой 462-74-73
Ленинский район
ЦРБ им. Д.А. Фурманова 245-31-84
bibliotekaf@yandex.ru
https://vk.com/id379876376
https://vk.com/id361044803
Филиал - ЦДРБ им. А.В. Кольцова 244-28-32
kolcov-bibl@yandex.ru
https://vk.com/kolcovbibl
Филиал № 1 – библиотека им. П.П. Бажова 244-16-05
bajovabibl@yandex.ru
https://vk.com/id359131039
Филиал № 2 – библиотека им. Декабристов 252-53-58
dekabbibl@yandex.ru
https://vk.com/biblioteka33
Филиал № 3 –БИДЦ им. К.Г. Паустовского 258-40-78
paustovsk@yandex.ru
https://vk.com/librarypaust
Филиал № 4 – библиотека им. М.М. Пришвина 258-10-60
p17mm@yandex.ru
https://vk.com/id214888302
 
Филиал № 5 – библиотека им. Н.А. Некрасова 250-47-47
anutade@rambler.ru
https://vk.com/id268115709
Филиал № 6 – библиотека им. В.М. Комарова 244-07-87
komarovabib@yandex.ru
https://vk.com/komarovabib
Филиал № 7 – библиотека им. Ф.Э. Дзержинского 258-28-00
dzerjin-bib@yandex.ru
https://vk.com/id393861283
Филиал № 8 – библиотека им. А.А. Блока 251-80-13
marshakblok@yandex.ru
https://vk.com/id385366082
Филиал № 9 – библиотека им. С.Я. Маршака 251-82-11
marshakblok@yandex.ru
https://vk.com/id387021922
Филиал № 10 – библиотека им. М.И. Цветаевой 250-40-16
svetaevaf@yandex.ru
https://vk.com/svetaevaf
Филиал № 11 – библиотека им. А.А. Ахматовой 244-94-82
ahmatovabib@yandex.ru
https://vk.com/club87887464
Советский район
Центральная районная детская библиотека им. И. Крылова 421-03-15
Библиотека им. Ю. Гагарина 467-01-93.
Библиотека им. З. Космодемьянской 431-06-14;
Библиотека семейного чтения им. И. Зуева 468-13-17;
Библиотека им. Л. Толстого 412-04-71;
Библиотека им. А. Твардовского 467-28-68
Библиотека-им. Б. Корнилова 461 30 66;
Центральная районная библиотека им. Б. Панина 467 08 46

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