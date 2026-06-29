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Транспортные карты на одну и две поездки смогут купить нижегородцы в магазинах

29 июня 2026 14:31 Общество
Транспортные карты на одну и две поездки смогут купить нижегородцы в магазинах

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцы смогут приобрести транспортные карты на одну или две поездки в продуктовых магазинах. Об этом сообщил замминистра транспорта и автомобильных дорог региона Денис Рябинин на пресс-конференции 29 июня, передает корреспондент НИА «Нижний Новгород».

Напомним, с 1 июля оплата наличными полностью отменяется в общественном транспорте областного центра.

По словам замминистра, кардинальных изменений для большинства пассажиров не произойдет — уже сейчас 96% нижегородцев расплачиваются в безналичной форме.

Сейчас приобрести и пополнить транспортные карты можно в метрополитене, на Московском вокзале и ТПУ «Канавинский», в отделениях Почты России и в киосках печати.

А с начала июля в продаже появятся карты, рассчитанные на одну и две поездки. Их можно будет купить в торговых сетях «Смарт» и «Спар».

Ожидается, что до 1 августа такие карты будут доступны к приобретению также в «Магните» и «Пятерочке». Нововведение в этих крупных федеральных сетях было отложено из-за более длительной процедуры согласования.

Водители, когда я к ним приехал, сказали, что они в просто в календаре дни зачеркивают до наступления 1 июля. Вот они двумя руками поддерживают то, чтобы им не соприкасаться с деньгами, — рассказал Денис Рябинин.

Ранее мы сообщали о том, подорожает ли проезд из-за перебоев с топливом в Нижегородской области.

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Теги:
Деньги Минтранс Общественный транспорт
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