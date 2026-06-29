Компания «Теплосети» проводит гидравлические испытания более 600 км теплотрасс Общество

Фото: пресс-служба Эн+ Тепло Волга

Ключевой этап подготовки к предстоящему отопительному сезону проходит в ресурсоснабжающей организации «Теплосети» (входит в «Эн+ Тепло Волга») — масштабные гидравлические испытания тепловых сетей.

До 31 августа энергетики проверят 100% трубопроводов Автозаводского и Ленинского районов, находящихся в зоне эксплуатации, а это более 600 км сетей диаметром от 32 до 720 мм.

Гидравлические испытания остаются одним из самых эффективных и надежных способов диагностики теплотрасс, позволяя обнаружить скрытые слабые места. Работы ведутся последовательно, практически в ежедневном режиме на разных участках. Испытания проводятся в течении 4−8 часов, в это время в систему подается вода под повышенным давлением, а специалисты мониторят данные контрольных приборов. Падение давления мгновенно сигнализирует об утечке, а дефектный участок незамедлительно передается ремонтным бригадам.

Гидравлические испытания являются основным методом диагностики перед отопительным сезоном, но энергетики активно применяют и другие технологии. В частности, на сетях круглогодичной эксплуатации используется акустическая томография, позволяющая оценивать состояние труб без их отключения и планировать ремонты участков, на которых есть риски возникновения дефектов. Также на всех доступных участках производится толщинометрия для оценки скрытого утончения и износа металла.

«Эффективность комплексного подхода в нашей работе подтверждена точными данными: в прошлом году мы заранее устранили более 300 дефектов, что позволило пройти отопительный сезон 2025−2026 годов без превышения нормативных потерь. В этом году для эффективной подготовки к осенне-зимнему периоду мы установили дополнительные стационарные опрессовочные насосы на ключевых участках, тестируем маслостанции для ускоренной откачки воды с дефектных зон», — отметил генеральный директор ООО «Теплосети» Александр Прокофьев.

Эффективная подготовка к предстоящему отопительному сезону многократно снижает риски аварийных ситуаций и обеспечивает комфорт 400 тысяч жителей Автозаводского и Ленинского районов в отопительный сезон.