Дефицит Volga C50 возник в автосалонах через 10 дней после старта продаж Общество

Фото: Александр Воложанин

Российские дилерские центры столкнулись с нехваткой седанов Volga C50 всего через десять дней после начала продаж. Покупателям приходится оформлять предварительный заказ и ожидать новую поставку. Об этом сообщает издание Autonews.ru.

Напомним, в линейку возрожденного бренда вошли три модели: кроссовер Volga K40, созданный на базе Geely Atlas, кроссовер Volga K50 — аналог Geely Monjaro, а также седан Volga C50, представляющий собой версию Geely Preface. Каждая модель предлагается в трех комплектациях и пяти вариантах окраски кузова. Производство автомобилей организовано в Нижнем Новгороде на бывшей площадке Volkswagen.

По данным на 25 июня, в Москве заявлены 12 официальных дилеров Volga, однако фактически автомобили доступны лишь у пяти из них.

Журналисты выяснили, что в них доступны автомобили в большинстве комплектаций и цветов. При этом седана C50 с двухлитровым 200-сильным двигателем в комплектации «Комфорт» в автосалонах не оказалось.

Представитель торгового зала одного из центров отметил, что не может назвать сроки появления автомобиля, по его словам, производитель сделал упор на K40 и K50, а седаны идут по остаточному принципу.

В другом салоне сообщили, что автомобиль в исполнении «Комфорт» можно заказать, ориентировочный срок поставки — около недели. В третьем пообещали доставить в течение десяти дней.

Еще в одном центре сообщили о наличии трех черных C50, один из которых забронирован, а два используются для тест-драйвов.

Ранее мы писали, сколько стоит каждая из моделей на момент запуска продаж.