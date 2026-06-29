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Общество

Офтальмолог Егоров предупредил об опасности купания в пруду в линзах

29 июня 2026 15:04 Общество
Офтальмолог Егоров предупредил об опасности купания в пруду в линзах

Фото: Кира Мишина

Контактные линзы — это эффективный и безопасный метод коррекции зрения, если использовать их правильно. Однако, как предупредил заведующий офтальмологическим отделением Подольской областной клинической больницы Алексей Егоров, в некоторых случаях их применение может быть опасным.

Врач в интервью 360.ru отметил, что контактные линзы не представляют угрозы для здоровья, если соблюдать правила их ношения. Тем не менее, есть ситуации, когда их использование категорически противопоказано. Например, при воспалительных заболеваниях глаз или повреждении эпителия роговицы.

Также Егоров прокомментировал информацию из социальных сетей о том, что под линзы могут проникать амёбы. Он подтвердил, что это действительно так, но такие случаи редки. Врач подчеркнул, что нельзя купаться в контактных линзах, особенно в стоячих водоёмах, так как там могут размножаться микроорганизмы, такие как акантамёба.

Акантамёбный кератит — это тяжёлое инфекционное заболевание глаз, вызванное амёбами рода Acanthamoeba. Оно может привести к серьёзным последствиям, таким как необратимое ухудшение зрения, перфорация роговицы и даже потеря зрения.

Для предотвращения заражения акантамёбой Егоров рекомендовал снимать линзы перед купанием в водоёмах и сразу же промывать глаза специальным антисептическим раствором после выхода из воды.

Ранее Дерматолог Васильева рассказала, почему опасно купаться в цветущих водоёмах.

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Теги:
Здоровье Купальный сезон
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