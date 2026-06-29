Дополнительные поезда свяжут Нижний Новгород и Санкт-Петербург в июле

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Дополнительные рейсы пассажирского поезда №295/296 между Нижним Новгородом, Москвой и Санкт-Петербургом будут курсировать в июле.
Решение принято на фоне сезонного роста пассажирского спроса, сообщили в ГЖД.
Из Нижнего Новгорода поезд отправится 3 и 11 июля в 14:41. В Москву он прибудет в тот же день в 23:00, а в Санкт-Петербург — на следующий день в 10:38.
Обратные рейсы запланированы из Санкт-Петербурга на 4 и 12 июля. Отправление назначено на 17:59. В Москву состав прибудет на следующий день в 04:42, а в Нижний Новгород — в 11:56.
По пути следования поезд сделает остановки во Владимире, Твери и Бологом.
Ранее сообщалось, что скоростной электропоезд «Финист» могут запустить в Нижегородской области в 2027 году.
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