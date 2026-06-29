96 выпускников Нижнего Новгорода написали ЕГЭ на 100 баллов

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Число отличников выросло в Нижнем Новгороде. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своем Max-канале.
По его данным, в этом году 846 школьников окончили учебу на «отлично». Это на 116 человек больше, чем годом ранее.
Кроме того, на сегодняшний день в городе насчитывается 96 выпускников, набравших максимальные 100 баллов на ЕГЭ.
Девять из них получили по 200 баллов по двум предметам, а одиннадцатиклассник Илья Ковалёв показал максимальный результат сразу по трем экзаменам — 300 баллов.
Всего в 2026 году школу окончили 6207 одиннадцатиклассников. Глава города пожелал выпускникам исполнения намеченных планов и успешного будущего.
Ранее сообщалось, что в регионе максимальные 100 баллов набрали 197 участников. Это на 62 человека больше, чем годом ранее.
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