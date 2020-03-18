Юлия Кинашева назначена председателем Сормовского районного суда Общество

Фото: с сайта yandex.ru/maps

Председатель Нижегородского областного суда Вячеслав Поправко представил нового председателя Сормовского районного суда Нижнего Новгорода Юлию Кинашеву. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области 31 марта 2020 года.



Вячеслав Поправко пожелал коллективу суда достижения высоких результатов в отправлении правосудия и профессионального роста. Юлия Кинашева назначена председателем Сормовского районного суда указом президента Российской Федерации от 18 марта 2020 года № 195.

Ранее она была председателем Балахнинского городского суда Нижегородской области.