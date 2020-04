"Группа ГАЗ" может перенести производство "Газели" нового поколения Бизнес

"Группа ГАЗ" может перенести производство "Газели" нового поколения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента "Группы ГАЗ" Вадима Сорокина.

"Для нас это по-прежнему приоритетный и очень сложный проект. В реализацию вовлечены не только российские, но и зарубежные поставщики. Сейчас мы видим, что многие из них в Европе также находятся на карантине и не выходят на работу. И санкционные ограничения, которые на нас лежат, безусловно, также задерживают процесс. Мы оцениваем возможность запуска производства в конце 2020 года, но если этого не удастся сделать по объективным причинам, перенесем на начало 2021 года", - сказал Вадим Сорокин.

Напомним, ГАЗ представил обновленную "Газель" на выставке Comtrans-2019 в сентябре прошлого года. Модель получила название "Газель NN" (в честь Нижнего Новгорода) либо можно применить расшифровку "New Next".

Как сообщает "Российская газета", снаружи "Газель" новой генерации получила оригинальную переднюю часть кузова. Главные элементы нового оперения - более рельефный капот, иная форма крыльев, другая решетка радиатора с хромированным молдингом, крупная линзованная головная оптика, раздутый бампер с противотуманными фонарями.

Внутри ожидается передняя панель с современной архитектурой, комфортное водительское сиденье с различными регулировками, рулевое колесо с кожаной оплёткой и обогревом, круиз-контролем, набором подрулевых переключателей и кнопками доступна к функциям ADAS. Автомобиль оснастят 9-дюймовым тачскрином, новым щитком приборов, подушками безопасности, камерами кругового обзора.

В линейку силовых агрегатов войдут двухлитровый турбодизель Volkswagen, бензиновый УМЗ Evotech и китайский турбодизель Huadong (Cummins). Немецкий мотор работает в связке с "газовской" 6-ступенчатой механической коробкой передач. Также изучается вопрос с "автоматом" и не исключается появление "робота" собственной разработки ГАЗа.

Напомним, производство легких коммерческих грузовиков "ГАЗель NEXT" началось на Горьковском автозаводе весной 2013 года. Выпуск грузовика "ГАЗон NEXT" начался в сентябре 2014 года. Производство новых моделей "ГАЗона NEXT" и "ГАЗели NEXT" стартовало в декабре 2017 года.

Напомним также, что ООО "Управляющая компания Группа "ГАЗ" оштрафовано на 250 тысяч рублей за нарушение санитарных требований во время пандемии коронавируса. Нарушение произошло 14 апреля этого года, когда предприятие вышло из вынужденного простоя.