Нижегородские предприниматели могут оценить качество работы информпортала мойбизнес52.рф Бизнес

Нижегородские предприниматели могут оценить качество работы информационного портала мойбизнес52.рф. Опросы проводит Минпром Нижегородской области на постоянной основе.

По словам руководителя ведомства Максима Черкасова, на портале поддержки предпринимательства "Мой бизнес" размещен перечень мер поддержки по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство" и программам федерального и регионального уровней.

"На онлайн-платформе консолидирована информация о проектах, разработанных специалистами центра "Мой бизнес" для разных категорий предпринимателей, перечень организаций инфраструктуры поддержки области, а также размещен конструктор бизнес-планов и календарь мероприятий. Портал регулярно актуализируется, наполняется новыми инструментами поддержки предпринимателей. С помощью опросов бизнес может оценить эффективность работы площадки, а также внести предложения для ее усовершенствования", – рассказал Максим Черкасов.

Пройти опрос предприниматели могут в любой момент онлайн по ссылке или в отделениях центра "Мой бизнес".

Напомним, в центре "Мой бизнес" (мойбизнес52.рф), открытом в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", можно узнать обо всех мерах поддержки бизнеса на федеральном и региональном уровнях. На базе центра работает горячая линия: 8 (800) 301-29-94 (звонок бесплатный).

Нацпроект МСП инициирован президентом России Владимиром Путиным, на территории Нижегородской области реализуется региональным министерством промышленности, торговли и предпринимательства. В рамках нацпроекта предпринимателям оказывается комплексная консультационная, информационная, имущественная, финансовая поддержка.