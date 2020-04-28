Последние новости рубрики Общество
29 апреля 2020 17:22  [57] ГИБДД Нижегородской области будет работать в майские праздники
29 апреля 2020 17:15  [59] Глеб Никитин пригласил нижегородцев принять участие в проекте "Бессмертный полк - онлайн"
29 апреля 2020 17:09  [59] Нижегородские предприниматели передали волонтерам 1,5 тысячи комплектов масок, перчаток и дезсредств
29 апреля 2020 16:58  [311] Движение нижегородских электричек изменится в майские праздники
29 апреля 2020 16:49  [112] РЖД отменяет "Стрижи" сообщением Москва – Нижний Новгород
29 апреля 2020 16:24  [78] ПСБ в Нижнем Новгороде выдал первую ипотеку по ставке 6%
29 апреля 2020 16:14  [81] Прием заявок на конкурс социальных и культурных проектов "ЛУКОЙЛ" продлен в Нижегородской области
29 апреля 2020 15:42  [138] Семь нижегородцев вернулись в Россию из США
29 апреля 2020 15:34  [88] Нагрузка на телефонную линию снизилась после подключения чата-бота в Нижегородской области
29 апреля 2020 15:18  [105] Копии Знамени Победы подняты у зданий "Транснефть–Верхняя Волга" и подразделений предприятия
Общество

"Т Плюс" вложит 41 млн рублей в реконструкцию тепловой магистрали на улице Петрищева в Дзержинске

29 апреля 2020 09:32  [148] Общество

Дзержинские тепловые сети нижегородского филиала "Т Плюс" приступают к реконструкции магистральной теплотрассы в районе улиц Петрищева и Самохвалова. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Проект предусматривает замену трубопровода тепловой магистрали диаметром Ду=500 мм на участке протяженностью 362 метра от тепловой камеры № 132И до тепловой камеры № 132Ж. Для перекладки будут использованы современные предварительно изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля, что позволяет увеличить срок их эксплуатации, сократить теплопотери и максимально быстро локализовать и устранять возможные повреждения.

Стоимость инвестиционного проекта составляет 41,4 млн рублей с НДС.

Работы стартуют 1 мая, завершить их планируется в конце июля. До окончания отопительного сезона отопление потребителям отключаться не будет. Горячее водоснабжение потребителей в ходе реализации проекта будет осуществляться по временной схеме. При организации и проведении работ принимаются все необходимые меры для сохранения здоровья персонала и недопущения распространения коронавирусной инфекции.

"Замена выработавшего нормативный срок участка тепловой магистрали даст возможность обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей в последующие отопительные сезоны", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов. 

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph