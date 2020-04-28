"Т Плюс" вложит 41 млн рублей в реконструкцию тепловой магистрали на улице Петрищева в Дзержинске

Дзержинские тепловые сети нижегородского филиала "Т Плюс" приступают к реконструкции магистральной теплотрассы в районе улиц Петрищева и Самохвалова. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Проект предусматривает замену трубопровода тепловой магистрали диаметром Ду=500 мм на участке протяженностью 362 метра от тепловой камеры № 132И до тепловой камеры № 132Ж. Для перекладки будут использованы современные предварительно изолированные трубы, оснащенные системой оперативно-диспетчерского контроля, что позволяет увеличить срок их эксплуатации, сократить теплопотери и максимально быстро локализовать и устранять возможные повреждения.
Стоимость инвестиционного проекта составляет 41,4 млн рублей с НДС.
Работы стартуют 1 мая, завершить их планируется в конце июля. До окончания отопительного сезона отопление потребителям отключаться не будет. Горячее водоснабжение потребителей в ходе реализации проекта будет осуществляться по временной схеме. При организации и проведении работ принимаются все необходимые меры для сохранения здоровья персонала и недопущения распространения коронавирусной инфекции.
"Замена выработавшего нормативный срок участка тепловой магистрали даст возможность обеспечить надежное и качественное теплоснабжение потребителей в последующие отопительные сезоны", – отметил технический директор – главный инженер ДТС Алексей Семянов.
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