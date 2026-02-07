В Нижегородской области проиндексируют соцвыплаты и пособия
Общество

07 февраля 2026 14:10 Общество
Три школьницы пропали в Нижегородской области: их ищут второй день

Волонтёры поисково-спасательного отряда "Рысь" ведут поиски трёх несовершеннолетних девушек, которые исчезли 5 февраля в разных районах Нижегородской области.

В городе Бор, в микрорайоне Большое Пикино, пропала 15-летняя Анастасия Вершняк. Девочка ушла из дома на улице Солнечной и не вернулась.

У неё худощавое телосложение, рост 170 см, карие глаза и волосы, окрашенные в чёрно-белое каре. В момент исчезновения она была одета в чёрную кепку, чёрную куртку, широкие чёрные штаны и чёрные ботинки.

В Чкаловске разыскивают 14-летнюю Дарью Мясникову. Она ушла в школу с улицы Ломоносова и пропала.

У девушки плотное телосложение, рост 174 см, волосы красно-розового цвета, глаза серо-голубые. На ней была тёмно-серая шуба, широкие серые джинсы и чёрно-белые угги.

Также в розыске 15-летняя Светлана Малиничева из Балахны. Девочка вышла утром в школу с переулка Фрунзе и с тех пор её местонахождение неизвестно.

У Светланы худощавое телосложение, рост 156 см, осветлённые русые волосы и карие глаза. В день исчезновения она была одета в белую шапку, клетчатый шарф, двухстороннюю куртку чёрного или бежевого цвета, тёмные штаны и чёрные угги.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении девушек, просят обращаться по телефону: 8 930 283 82 00.

Ранее сообщалось, что 115 человек пропали в Нижегородской области в январе.

Ранее сообщалось, что 115 человек пропали в Нижегородской области в январе.

