Кишечную палочку нашли на мясокомбинате в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В январе 2026 года специалисты Нижегородской испытательной лаборатории ФГБУ "ВНИИЗЖ" проверили санитарное состояние пищевых и мясоперерабатывающих предприятий. Как сообщили в региональном Россельхознадзоре, в лабораторию поступило 529 смывов. Образцы были взяты с технологического оборудования, а также с рук и спецодежды сотрудников производственных цехов. Всего специалисты лаборатории выполнили 657 исследований.

Анализы проводились на наличие бактерий группы кишечной палочки, сальмонелл, листерий, золотистого стафилококка, цист кишечных патогенных простейших и яиц гельминтов.

По результатам лабораторных исследований в 18 образцах были выявлены бактерии группы кишечной палочки. Это указывает на недостаточную санитарную обработку оборудования и инвентаря на ряде предприятий.

Итоги проведённых исследований внесены в автоматизированную систему "Веста".

Ранее сообщалось, что девять партий сыра и мёда без документов изъяли у пассажиров из Узбекистана.