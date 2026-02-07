Прощание с заслуженным нижегородским педагогом Наумом Шелюбским пройдет 8 февраля Общество

Фото: Министерство образования Нижегородской области

В Нижнем Новгороде скончался заслуженный педагог и многолетний директор Специальной (коррекционной) школы-интерната №8 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья Наум Шелюбский. Об этом сообщили в региональном министерстве образования.

Вся профессиональная жизнь Наума Хаимовича была связана с системой образования. Он посвятил десятилетия работе с детьми, нуждающимися в особом внимании и поддержке, оказывая им не только педагогическую, но и человеческую помощь.

За свой труд Шелюбский был удостоен ряда высоких наград и поощрений. В 1986 году он получил нагрудный знак "Отличник народного просвещения РСФСР". В 1991 году — грамоту Государственного комитета СССР по народному образованию.

Также он был награждён почетным дипломом губернатора Нижегородской области (2010), дипломом "За заслуги в развитии системы образования Нижегородской области" и благодарностью Министерства образования РФ.

"Память о нём навсегда останется в сердцах коллег, учеников и всех, кому посчастливилось соприкоснуться с его бескорыстным служением делу воспитания подрастающего поколения", — отметили в министерстве.

Прощание с педагогом состоится 8 февраля в 10:30 на Бугровском кладбище.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным Наума Хаимовича Шелюбского.

