Общество

МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 07 февраля

07 февраля 2026 12:50 Общество
МЧС предупредило нижегородцев о сильном снегопаде 7 февраля

Сильный снегопад ожидается в южных районах Нижегородской области в течение ближайших 3 часов 7 февраля и может сохраниться в ночь и день 8 февраля 2026 года.

По информации ФГБУ "Верхне-Волжское УГМС", интенсивные осадки могут привести к серьезным последствиям. В частности, прогнозируется высокая вероятность заторов на дорогах федерального, регионального и местного значения. Также возможны перебои в работе коммунальных и дорожных служб, а количество ДТП может значительно возрасти.

Кроме того, погодные условия могут повлиять на функционирование аэропорта. Из-за увеличенной снеговой нагрузки существует риск обрушения отдельных элементов зданий и сооружений.

ГУ МЧС России по Нижегородской области настоятельно рекомендует жителям соблюдать меры предосторожности. 

Спасатели просят жителей быть осторожными. Лучше держаться подальше от стен домов и не ходить под крышами, где могут скапливаться снег и сосульки. Особенно это важно во время уборки снега с кровель — такие участки лучше обходить стороной.

Также спасатели советуют ограничить использование личного транспорта. При необходимости поездки необходимо соблюдать безопасную дистанцию, избегать резких торможений и снижать скорость до минимально возможной.

Ранее сообщалось, что более миллиона кубометров снега вывезли с улиц Нижнего Новгорода этой зимой.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных